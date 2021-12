El laboratorio británico GSK y la empresa farmacéutica canadiense Medicago anunciaron el martes resultados positivos en un ensayo de fase 3 para un candidato a vacuna contra el covid-19, realizado antes de que fuera detectada la variante ómicron.



Los resultados dan cuenta de una eficacia del 71% contra todas las variantes, en tanto la protección "contra todos los grados de gravedad" de la enfermedad alcanza el 75,3% contra la variante delta, que en la actualidad es la "dominante en el mundo", precisaron los dos grupos en un comunicado conjunto.



Cuando se realizó el estudio, ómicron todavía no circulaba. El estudio se realizó con más de 24.000 personas de Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, México, Argentina y Brasil, según el comunicado.



La potencial vacuna "fue bien tolerada, no se registró ningún efecto secundario grave en el grupo vacunado". Solo se detectó una pequeña cantidad de formas graves de la enfermedad durante el ensayo, en el grupo placebo.



El suero fue fabricado 'a base de plantas' por Medicago, y utiliza partículas pseudovirales, es decir, que imitan la estructura del virus pero sin ser infecciones ni capaces de replicarse, según el comunicado.



Está combinado con un adyuvante de GSK. La fórmula todavía no fue aprobada por ninguna autoridad médica, pero Medicago se dispone a pedir la aprobación reglamentaria del departamento de Salud de Canadá, indica el comunicado, y también se solicitará la aprobación de las autoridades sanitarias estadounidenses y británicas.



Según las empresas, los resultados de su estudio no son directamente comparables a los de las otras vacunas ya autorizadas, pues se obtuvieron "en un entorno dominado por las variantes", en tanto los primeros estudios se llevaron a cabo cuando "únicamente circulaba el virus original".

