La píldora del día después es un método anticonceptivo de emergencia y de uso ocasional.

​

Aunque su efectividad varía según el momento en que se tome, se considera una opción para prevenir embarazos no deseados cuando el método de barrera usado como el condón se haya roto, haya quedado mal puesto o se haya deslizado dentro de la vagina; cuando la mujer haya olvidado tomar sus píldoras anticonceptivas por dos o más días o haya dejado de aplicarse la inyección.



Estas llamadas píldoras del día siguiente pueden ser usadas hasta 72 horas después de la relación sexual no protegida, como explica Planned Parenthood.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Salud y Bienestar de EL TIEMPO.

En el mercado hay variedad de marcas de pastillas de emergencia que contienen levonorgestrel y casi todas funcionan de la misma manera. Se deben tomar cuanto antes después de la relación sexual, pues después de las 72 horas, la píldora baja su efectividad a un 55 %, como expone Profamilia.



Es importante leer las instrucciones del producto o consultar a un profesional de la salud para determinar la dosis y el momento adecuados para su consumo, aunque este sea de venta libre. La píldora del día después no es un método anticonceptivo regular y no debe utilizarse como tal.



Le puede interesar: (Postday: para qué sirve y cómo se debe tomar esta pastilla)

A esto Profamilia le añade que este tipo de píldora de emergencia no es abortiva y si ya está embarazada cuando la tome, no tendrá ningún efecto perjudicial. Tenga presente que tampoco previenen de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), por lo que no son un reemplazo a los métodos anticonceptivos de barrera.



Lea también: (¿Existe el equivalente a la pastilla del día después para perros?)

Los efectos secundarios de consumir la pastilla del día después

En general, la píldora del día después es segura y bien tolerada por la mayoría de las personas. Sin embargo, se han registrado algunos síntomas posteriores a la toma en algunos casos.



De acuerdo con el Departamento de Salud del estado de Nueva York, los efectos secundarios más comunes asociados al consumo de la píldora del día después incluyen náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, sensibilidad mamaria y cambios en el ciclo menstrual. Estos efectos suelen ser temporales y desaparecen por sí solos en poco tiempo.



Si toma la pastilla del día después y vomita en las siguientes dos horas, no funcionará y deberá tomarla de nuevo.



Planned Parenthood también menciona que es posible experimentar cambios en el flujo menstrual después de tomar la píldora del día después. Estos cambios pueden incluir un adelanto o retraso en la siguiente menstruación, así como un sangrado más ligero o más abundante de lo habitual.



No se pierda: (¿Las pastillas anticonceptivas afectan la líbido?, esto dicen expertos)



Su uso frecuente no reduce necesariamente su eficacia, sino que la carga hormonal que contiene es capaz de llegar a alterar el ciclo de la ovulación, con lo que este se hace impredecible y puede fallar más fácilmente un método de planificación.

El 26% de mujeres entre 15 y 49 años no puede decidir sobre su cuerpo en Latinoamérica

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO