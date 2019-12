Pornografía para todos los gustos / Sexo con Esther

No se hagan cruces, tampoco se escandalicen porque dadas las cifras, a lo mejor usted es un consumidor silencioso de pornografía o, al menos, un curioso de esos que no hace ningún esfuerzo para retirar de sus ojos bien la pantalla, bien la imagen que contiene alguna escena explícita de sexo.



Pero tranquilo, no es necesario hacer que su voz se oiga para demostrar que jamás se deslizaría por esta práctica –para muchos, vulgar en público– y que, además, puede ubicar a quienes les gusta en el talego de los aberrados.

Es que, como usted, hay millones de personas en el mundo que consumen pornografía en alguna de las formas que el gran espectro de este mercado ofrece, pero que no lo reconocen de manera directa y que procuran callarse, por considerar vergonzante, este gusto.



Sin embargo, déjeme decirle que no todo se queda en el anonimato, porque las herramientas de inteligencia artificial le tienen perfectamente clasificados sus gustos, sus horarios de búsqueda, sus preferencias, sus inclinaciones y hasta los recursos que usted está dispuesto a gastar en este producto. Sin más, usted forma parte de la ‘big data’ pornográfica del planeta.



Y justo por estar ahí, uno de los portales de pornografía más visitados en el mundo acaba de dar a conocer el recuento de las tendencias más consumidas por sus usuarios cada año, en el que se demuestra que los temas que involucran mujeres asiáticas son los más buscados, mientras que la categoría más popular de todas es la rotulada bajo el término ‘amateur’.



Por los lados del continente, el sexo lésbico es el que más atrae, incluidos los colombianos; mientras que en el Ecuador y en Uruguay, la categoría anal se lleva la delantera.



Ahora, a nivel planetario, la tercera categoría más consumida es la relacionada con personas de color y la cuarta, la de las mujeres maduras, y después un listado significativo donde aparecen coreanos, indios, árabes, entre otros, lo que da a entender que aquí hay para todos los gustos, no importa el rincón del universo. De hecho, hay mapas muy bien detallados.



Y si se trata de ciudades, la que más consume pornografía es Nueva York, seguida por Londres, París, Los Ángeles, Chicago, Osaka y Sídney, lugares en donde cada sentada supera los 10 minutos de paseo por estas honduras.

No sobra decir que el asunto no es solo masculino, porque la tercera parte de las mujeres colombianas ingresan a estas páginas de manera más o menos frecuente. Son datos y hay que darlos.



Todo para decir que estas cifras demuestran que la pornografía está íntimamente ligada a la cultura popular. Así que no se haga cruces ni diga que nunca se ha interesado por ello, porque a lo mejor está mintiendo. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO