Aunque las náuseas continuas suelen ser asociadas al embarazo, esta no es la única razón por la que una mujer pueda tener este síntoma. De hecho, varias afecciones generan este malestar en adultos. Le contamos cuáles.

Según el portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (Medline Plus), tener náuseas se refiere a la sensación de ganas de vomitar, que también se denomina como "estar enfermo del estómago".



En ese sentido, cuando pasa en una mujer es muy común que, si no hay una razón más evidente, se piense en un embarazo. Aunque no todas las embarazadas tienen estos síntomas, se ha vuelto muy diciente sentirlos en medio de la gestación.



Entonces, ¿cuáles son las demás causas de náuseas? Pues bien, Medline Plus reseña varias, como las alergias a los alimentos, infecciones estomacales o intestinales, reflujo gastroesofágico, y migrañas.



Es común que en pacientes que llevan tratamiento con medicamentos fuertes, como la quimioterapia o la radioterapia, para el cáncer, se dé este síntoma, incluso los vómitos en sí.



También pueden ser razones de náuseas el mareo por movimiento, el dolor intenso causado por otras patologías, como los cálculos renales, y el consumo excesivo de marihuana o alcohol.

Otras causas

El Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH) dice que las náuseas y los vómitos también pueden ser un signo de advertencia inicial de problemas de salud más serios, como la apendicitis, obstrucción intestinal, ingestión de un fármaco o tóxico, cáncer o úlceras.



Sin embargo, antes de encender cualquier alarma al respecto es importante consultar con un médico, exponer sus síntomas y esperar a que el especialista examine su caso y decida si hay o no un diagnóstico grave. Tampoco se recomienda, bajo ninguna circunstancia, empezar a automedicarse para enfermedades que no se le han diagnosticado.



Una vez se conoce la causa de las ganas de vomitar, es posible que el doctor envíe un tratamiento farmacológico, además de cambios en la dieta, beber líquidos claros y demás medidas para que el paciente se sienta mejor.

¿Cuándo consultar al médico?

La recomendación de los expertos es que una persona acuda a su médico de cabecera o a un servicio de urgencias cuando crea que el vómito es producto de una intoxicación, o cuando note sangre o un material oscuro de color café en el vómito.



Medline Plus añade que hay que buscar ayuda inmediata si la persona o alguien que está con ella ha estado vomitando por más de 24 horas, si no puede retener ningún líquido por 12 horas o más, no ha orinado durante ocho horas o más, tiene dolor abdominal fuerte y ha vomitado tres o más veces en un solo día.



Además, se debe estar atento a los signos de deshidratación, que pueden llegar con vómitos constantes, como son el llanto sin lágrimas, la resequedad en la boca, el aumento de la sed, orina poco frecuente, entre otros.

¿Qué le preguntarán?

Una vez se consulte por náuseas o directamente vómitos, el profesional de la salud que lo atienda puede hacerle un examen físico en el que buscará signos de deshidratación. También le pueden hacer algunas preguntas sobre los síntomas.



Entre ellas, le pueden preguntar cuándo comenzó el vómito, cuánto ha durado, qué tan frecuente es, si ocurre después de comer o con el estómago vacío, si hay otros síntomas como dolor, fiebre, diarrea.



En ese sentido, el médico puede cuestionarle sobre si ha vomitado sangre o algún material parecido a los granos de café o alimentos sin digerir. También se interesará por la última vez que orinó.



Los exámenes de diagnóstico que se pueden realizar incluyen, según el NIH, exámenes de sangre, análisis de orina y estudios imaneológicos del abdomen, como un ultrasonido.

