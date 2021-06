Abrir en el peor momento de la pandemia: el debate en el sector salud

En el punto más complejo de la pandemia desde su inicio en Colombia hace 15 meses, el país se prepara para una apertura casi general a partir del próximo martes en un contexto en el que las autoridades sanitarias nacionales consideran que hay elementos técnicos para hacerlo, mientras que otras voces autorizadas califican esta situación como una paradoja peligrosa.

Para empezar, con la expedición esta semana del Decreto 580 y la Resolución 777 –que fijan las bases para la reactivación económica–, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que aunque se sigue en pandemia, es posible una apertura segura con condiciones que permitan la gradualidad, en la medida en que crece la vacunación y las ciudades atraviesan este tercer pico.



Sin embargo, al detallar los contenidos de estas normas, lo que se aprecia es un cambio radical de estrategia para enfrentar la pandemia, dado que ellas en esencia derogan todas las medidas tomadas dentro del marco de la emergencia y dan paso a otras conceptualmente diferentes.



De hecho, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dice que todas las medidas anteriores estaban enfocadas en la contención y mitigación, pero ahora el país se encuentra en un tercer momento epidemiológico, lo que permite avanzar con una nueva visión, en donde lo necesario no es el control, “sino el cómo vamos a reaperturar el encuentro de todos los sectores culturales, deportivos y recreativos que estaban cerrados y restringidos”.



Dicho de otra forma, se deja de lado el control y la restricción, para permitir todas las actividades, sin que la pandemia haya terminado.



Aunque Bermont reconoce que el covid-19 no se ha ido y que sigue siendo peligroso, insiste en que todos los ciudadanos tienen responsabilidades en esta apertura porque en algún momento el virus será una endemia y se tendrá que aprender a convivir con él.



A favor y en contra

Si bien la lógica sanitaria oficial permitirá que a partir del próximo martes el país en plena pandemia tenga otra cara, voces expertas se han manifestado en diferentes sentidos en torno a ello.



Mario Hernández, coordinador del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional, dice que después de analizar en detalle la Resolución 777, encuentra que el fundamento de esta apertura total es la conveniencia económica “seguramente presionada por los gremios y como un esguince a la movilización social en curso” y, además, agrega que el respaldo técnico del Índice de Resiliencia Epidemiológica –que tiene tres dimensiones (vacunación, seroprevalencia y saturación de camas de UCI)– deja entrever que el primero va muy lento, el segundo es un criterio muy inespecífico y el tercero está al borde del colapso.



En ese sentido, considera que no deberían abrirse masivamente las ciudades, sino que se requieren procesos territorializados y priorizados, con base en una sólida estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible) y seguir lineamientos como los propuestos por la OMS, que incluyen respuestas de atención domiciliaria y el fortalecimiento de hospitales de segundo nivel, para bajar la presión sobre las camas de UCI, componentes que aquí han fallado y que hubieran sido de gran utilidad.



Por su parte, Calos Eduardo Pérez, jefe de infectología del Hospital de La Samaritana y de la Clínica Marly, dice que estas medidas evidencian una desconexión con la realidad, en razón a que “la apertura de todas las actividades económicas, en el peor momento de la pandemia y con un proceso de vacunación incipiente, significa que se perdió la brújula, el carácter y la sensatez”, y califica estas acciones como políticas y no técnicas, sin dejar de recomendar que la gradualidad y la monitoria deberían ser la estrategia más adecuada.



Otra opinión tiene Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio, al asegurar que la represión y la opresión condicionadas por los confinamientos acumulan problemas que terminan por manifestarse en descontentos y protestas sociales, que acaban por imponerse sobre cualquier medida de contención, por lo que asegura que cada actividad económica que se reactive contribuye a la salud de la población, porque permite la oportunidad de comer mejor, trabajar y vivir, además de garantizar a otros la posibilidad de favorecer sus condiciones.



El ministro Ruiz es enfático al decir que la pandemia no ha terminado y que incluso hay una probabilidad alta de tener un cuarto o quinto pico, frente a los que espera que la inmunidad natural y el avance de la vacunación permitan que progrese con una mortalidad menor. Y, en ese sentido, insiste en que las nuevas medidas lo que buscan es organizar mejor el país y tener sólidos parámetros de seguridad para impedir la también peligrosa parálisis del país.



Pero hay quienes aseguran que independientemente de lo que el Gobierno defina, las personas actuarán según su criterio porque le han perdido temor al virus. Así lo asegura Luis Alberto Parra, cirujano de la Universidad Nacional, quien atiende urgencias en un hospital que él mismo califica ya colapsado en Ibagué. “La gente ha estado activa económicamente durante toda la pandemia para poder sobrevivir y en medio de tantas muertes violentas y otras enfermedades, las del covid-19 son otras más. La gente empieza a adaptarse a vivir en medio del virus y eso hay que tenerlo claro”, remata el cirujano.



Otro problema es el del recurso humano en salud, que de cara a la apertura planteada se proyecta insuficiente, como lo manifiesta Mauricio Vasco, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE). Él insta al Gobierno a tener en cuenta este punto y agrega que “si quieren reapertura total del país, se debe garantizar la provisión suficiente de insumos y personal para atender el aumento de pacientes que llegarán a los hospitales”, remata.



Con posturas que parten de la práctica, Gloria Garay, profesora de la Universidad Nacional, dice que los sectores que abran van a estar expuestos a que la mitad de sus nóminas queden incapacitadas por contagio de covid-19 por la simple razón de que en los reencuentros del personal se relajan las medidas de bioseguridad, en medio de reuniones, almuerzos y otro tipo de cercanías, frente a lo cual muchos empresarios podrán decir, dada la percepción que crece, que una vez infectados los empleados, no se volverán a enfermar, continuarán trabajando y además contribuyeron a la inmunidad de rebaño.

Por la misma línea se pronuncia Jairo Amaya, médico y también profesor de la Universidad Nacional, quien asegura que al estar vacunados los más susceptibles a morir en la pandemia, al reactivarse el comercio y otros sectores se infectarán los que menos se complican, lo que favorecerá la inmunidad colectiva. “Con 28.000 infectados diarios, ya no hay nada que hacer con o sin reapertura”, dice Amaya.



Gonzalo Guevara, médico y especialista de la Universidad Nacional, dice que aquí queda claro que para el Gobierno nunca existió el dilema entre la vida y la economía y que siempre intentó favorecer la segunda, protegiendo de manera mediocre la primera. Y hoy lo que se tiene es un desastre de ambas favorecido en parte por el estallido social, y esto queda claro en las estadísticas.

