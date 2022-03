La Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha advertido en varias ocasiones que el uso excesivo de antibióticos frente a la pandemia hace que puedan resultar ineficaces para enfermedades comunes.



Los antimicrobianos son medicamentos que salvan vidas, pero deben usarse de manera responsable porque “las bacterias pueden desarrollar resistencia y hacer que estos medicamentos sean ineficaces con el tiempo, de hecho, es exactamente lo que estamos viendo”, afirmó Carissa Etienne, directora de la OPS.



La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia (ACFV), manifestó recientemente que los antibióticos son medicamentos de venta bajo formula médica indicados para el tratamiento de enfermedades asociadas a bacterias, por lo tanto no pueden ser utilizados por voluntad propia sino solamente prescritos.



Además, debe supervisarse su efecto por un médico u odontólogo porque el uso inadecuado de estos genera "resistencia bacteriana", que es un problema grave de salud pública.



Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes.



De ahí, que es importante seguir las instrucciones del profesional de la salud que los ha recetado al pie de la letra. La duración idónea de las tandas de tratamiento antibiótico se ha estudiado ampliamente para poder prolongarlas solamente el tiempo justo para matar todas las bacterias.



Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado y seguir las siguientes recomendaciones:



- No pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios.



- Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos.



- No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros.



- Prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día.



- Preparar los alimentos en condiciones higiénicas tomando como modelo las cinco claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS.

