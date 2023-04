Desde que entró en vigencia la resolución 2013 del 2020, conocida como la ‘Ley para reducción de sodio’ son muchos los productos gastronómicos que han dejado de comercializarse en el país.



La conocida Mostaza Dijon (un producto importado) no se ha vuelto a ver en los estantes de los supermercados desde noviembre del año pasado, a pesar de que en las páginas web de estos establecimientos aparece en stock. Esta situación ha puesto en aprietos a chefs y restaurantes cuyos platos destacados incluían estos y otros ingredientes que, poco a poco, empezarán a desaparecer en cuanto la norma avance.

La medida fue expedida por el Gobierno de Iván Duque y se proponía poner un límite de comercialización a productos que superan unos topes específicos de contenido de sodio. Esto con el fin de contribuir a la reducción de enfermedades que se han incrementado a nivel global como la hipertensión arterial y las enfermedades no transmisibles asociadas a esta.



Elisa Cadena Gaona, quien fue Subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Minsalud durante el Gobierno de Duque, explica que la iniciativa empezó en 2013, cuando se empezaron a realizar mesas técnicas con el sector industrial, empresarial y el Instituto Nacional de Salud (INS) para determinar cuáles eran los alimentos con gran contenido de sodio y que, además, eran consumidos con frecuencia por la población Colombiana. Esto teniendo como base la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN).



Para su aplicación, la resolución le dio a la industria dos fechas, definidas como meta 1 (9 de noviembre de 2022) y meta 2 (9 de noviembre de 2024). A partir de la primera permiten comercializar sólo productos como el maní, el jamón y el salchichón, por nombrar algunos de una lista de 59, que tuvieran un nivel de sodio máximo determinado (los demás debieron retirarse). Y desde la segunda, estos niveles serán más bajos.



“Con esta investigación se priorizaron 11 grupos de alimentos con los que se realizaron las mesas de trabajo para reconocer los procesos tecnológicos y de fabricación de los productos. Para estipular las metas de reducción de sodio, se levantó información en diferentes supermercados, tomamos fotos de las etiquetas de los productos y todos estos datos se sistematizaron para establecer cuáles metas eran posibles. Una vez estipuladas las metas se iban cerrando las mesas técnicas con la industria y ellos aprobaban si eran metas viables”, aclaró.



Debido a la vigencia de la resolución, desde el 9 de noviembre pasado para que una mostaza pueda ser comercializada en Colombia debe tener un máximo de 817 mg de sodio por cada 100 gramos de producto. Y desde el 2024, sólo se venderá si su contenido de sodio es menor a 600 mg por cada 100 g.



El sector gastronómico del país ha increpado la medida, debido a que productos tan usuales en algunas preparaciones como la salsa de soya tienen otro tope: 4.685 miligramos de sodio por cada 100 gramos desde el año pasado y 2.959, a partir del 2024. Mucho menor del contenido en salsas importadas –muchas, premium– de Asia. El jamón debe contener hoy menos de 931 mg de sodio y deberá reducirse a 846 en 2024 y así, con muchos otros productos.



Sin embargo, de acuerdo con el abecé de la implementación de la resolución, elaborado por el Ministerio de Salud, la medida parte de los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que desarrolló la "Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud" en 2004, en la cual estableció recomendaciones entre las que incluye limitar la ingesta de sal (sodio) de toda procedencia.



Colombia se adhirió a la declaración de la política de “Prevención de las enfermedades cardiovasculares en las Américas, mediante la reducción de la ingesta de sal alimentaria en toda la población”, desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y planteó la “Estrategia de reducción del consumo de sal/sodio en Colombia 2012-2021” entre la que se encuentra la implementación de la Resolución 2013 de 2020.



Con la medida, el país responde a un compromiso internacional adquirido de reducir el consumo nacional de sodio en un 30 %. “Con la información de la Ensin 2015 modelamos lo que pasaría con la vigencia la primera meta y segunda meta, logrando determinar que sería posible la reducción del consumo de sodio del 10 % para 2025. Algo importante porque pocas estrategias logran tener una reducción de esa magnitud”, subrayó Cadena.



Según la exfuncionaria, el Minsalud se enfocó en los alimentos procesados porque aportan el 70% de contenido en sodio que la población consume. “Entendíamos que eso implica ciertas transformaciones en el sector industrial, pero también debía reconocerse que antes como consumidores no teníamos acceso a toda la información que tenemos ahora y que nos permite saber que la población estaba consumiendo una gran cantidad de sodio con ese tipo de productos”.



Al respecto, el sector gastronómico dice que no considera que los hayan tenido en cuenta para elaborar la medida. Argumentaron que sí, porque convocaron escuelas de gastronomía, pero es diferente hablar con una escuela que hablar con el sector productivo. “Y nos vemos afectados porque muchos de esos ingredientes, ahora 'prohibidos', no tienen sustitutos en el país y porque cuando el cliente siente que el sabor cambió, crítica al restaurante y no vuelve”, según explicó Guillermo Gómez París, presidente ejecutivo de Acodres.



Gómez afirma que el Ministerio de Salud de entonces “se limitó a hacer unas catas de expertos alrededor de preparaciones como el ajiaco y la bandeja paisa que son una ínfima muestra y no tienen que ver con los insumos que se prohibieron. No se puede tomar una decisión técnica sin medir el impacto en los platos que se verán afectados”.



Desde entonces, Acodres trabaja con integrantes del sector gastronómico, entre estos importadores, para sustentar peticiones de cambios en la medida. Están elevando consultas al Invima, producto por producto, buscando que queden excluidos de esta regulación.



Por su parte, Cadena asegura que en este proceso que empezó hace diez años y que avanzó a través de varios gobiernos, siempre hubo socialización y archivos de todas las mesas técnicas trabajadas con la industria que fueron cerradas a satisfacción.



Sobre los productos como las salsas, la ex funcionaria argumenta que existe mercancía que viene, por ejemplo, de países como Japón a los que no les interesa acogerse a las reducciones de sodio considerando que el mercado que tienen en Colombia es pequeño comparado al que pueden exportar a otros países del mundo. “A ellos no les interesa y no se van a acoger, pero aquí lo importante es saber que hay productos de la misma categoría que cumplen con el contenido de sodio y que se comercializan en el país. Siempre en todas las categorías hubo productos que ya cumplían con la resolución”. aclaró.



Finalmente, cabe resaltar que si bien para la OMS existen otras medidas para reducir el consumo de sodio como añadir un etiquetado en la parte frontal del envase que ayude a los consumidores a seleccionar productos más bajos en sodio, la organización subraya que las políticas obligatorias de reducción del sodio son más eficaces, ya que logran una cobertura más amplia y protegen contra los intereses comerciales, a la vez que ofrecen igualdad de condiciones a los fabricantes de alimentos.



“Nos dimos cuenta que cuando la industria tiene que autorregularse no lo hace de manera eficaz o eficiente como se esperaría desde el punto de salud pública. En los países en los que la medida es voluntaria la reducción en consumo de sodio no llega al 1 %. Tuvimos muchas discusiones cuando salió la resolución porque también estábamos en el asunto del etiquetado. Y explicamos a la industria que la etiqueta de alto contenido en sodio no es suficiente. Todos los productos que entraron en la resolución iban a tener un sello alto en sodio, pero jamás iban a poder alcanzar a reducir los valores para quitar la etiqueta”, señaló Cadena.



Según la OMS sólo nueve países, Brasil, Chile, Chequia, Lituania, Malasia, México, Arabia Saudí, España y Uruguay, cuentan con una regulación completa para reducir la ingesta de sodio. Sin embargo, Colombia es el único país que ha implementado una medida como esta hasta ahora. “Muchos países tienen la medida de manera voluntaria y sus resultados no son buenos o favorables. Fuimos los primeros, pero se está buscando que esto entre de manera obligatoria en varios países de Latinoamérica”, concluyó la ex funcionaria.





