Es posible que alguna vez haya sufrido un entumecimiento u hormigueo en alguna parte del cuerpo. Ante esta incómoda sensación coloquialmente se dice “se me durmió el pie” o “se me durmió la mano”.



Por lo general, las extremidades son más propensas a sentir estos efectos. Sin embargo, el hormigueo o entumecimiento pueden ocurrir en cualquier parte.

Existen muchas causas que pueden provocar estas sensaciones en el cuerpo, el portal especializado ‘Medline Plus’, publicó algunas de estas.



Aquí le diremos cuáles son las causas externas e internas que afectan el cuerpo para que tenga esta sensación. Es importante resaltar que puede ser algo normal. No obstante, si existe una continua presencia de lo mismo en alguna parte del cuerpo en específico, lo más recomendable es consultar con el médico, podría tratarse de una enfermedad.



Causas externas

Según el citado portal, los hormigueos pueden ser provocados por estar en una misma posición durante bastante tiempo.



Por otro lado, los nervios son piezas claves para iniciar un episodio de entumecimiento: “golpe en uno de los nervios, la presión sobre los nervios raquídeos, afecciones hereditarias en los nervios y presión en ellos por vasos sanguíneos agrandados”.



Además, los procedimientos médicos, alimentos o medicamentos pueden generar que ciertas partes del cuerpo se duerman: consumo de ciertos medicamentos, consumo de drogas, radioterapia, picaduras o mordedura de animales.

El adormecimiento puede ser, por lo general, en las extremidades.

Causas internas

Existen otras causas que tienden a ser las más peligrosas, pero que el cuerpo usa como mensaje para avisar que no se encuentra en buen estado.



De acuerdo con la información del portal ‘Medline Plus’, el hormigueo puede ser causado por enfermedades como: “Síndrome del túnel carpiano, Diabetes, Migrañas, Esclerosis múltiple, Convulsiones, Accidente cerebrovascular, Ataque isquémico transitorio (AIT), Hipotiroidismo y Fenómeno de Raynaud”.



Así que lo más recomendable es consultar con un médico de confianza, ya que estas enfermedades pueden ser peligrosas si no tienen un tratamiento adecuado o no las intervienen a tiempo.

