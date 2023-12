¿Por qué se deben tomar los medicamentos con agua y no con otras bebidas? Le contamos

Existen en el mundo temerarios que se pasan las pastillas a secas, sin ningún líquido para ayudarlas a bajar. Sin embargo, la mayoría suele ayudarse con un vaso de agua, para evitar cualquier congestión indeseada.



A muchos, en medio de la práctica, se les habrá ocurrido la innovadora idea de pasarse la pastilla con algo más, como un jugo o una gaseosa. En el papel, parece una gran idea, especialmente si toma las pastillas en un horario cercano al desayuno o cualquier otra comida.



Pero en la práctica no es tan buena idea, pues existen pruebas científicas que demuestran que pasarse una pastilla o un medicamento con algo que no sea agua puede traer más perjuicios que beneficios.



Un estudio publicado en la revista científica ‘Saudi Pharmeceutical Journal’, liderado por May Almukainzi, descubrió que la mayoría de los líquidos diferentes al agua afectan de manera significativa el tiempo y el proceso de descomposición del medicamento, ya venga en píldoras o en cápsulas, dentro del organismo.

El estudio usó cinco de las bebidas más comunes en Arabia Saudita: Coca-Cola, café arábigo, jugo de naranja, suero leche y una bebida energizante.



El cambio en tiempos de disolución no puede tomarse a la ligera, pues, según lo explica la revista ‘Business Insider’, que una pastilla se disuelva antes de lo esperado puede hacer que el cuerpo no alcance a absorberla, eliminando por completo los efectos del fármaco.



“Las bebidas puestas a prueba no deben usarse como sustituto del agua a la hora de ingerir medicamentos. A los pacientes se les deben advertir los efectos negativos de consumir bebidas diferentes al agua junto a productos terapéuticos”, se lee en el resumen del estudio.



“Es necesario un incremento en la concientización de la interacción entre los fármacos y las bebidas”, concluye el ‘abstract’, en un llamado de atención a la comunidad médica y farmacéutica alrededor del mundo.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

