Los mezquinos son protuberancias que aparecen por causa del virus papiloma humano, (VPH), que se manifiesta como verrugas en dedos, manos, brazos, cuello, cara, pero no se limitan a estas zonas.



"Los mezquinos, como comúnmente se llaman, son verrugas virales: son zonas hiperqueratósicas (semejan callosidades) con crecimiento gradual. Son bastante recalcitrantes, es decir, se quitan y vuelven a aparecer", describe en un artículo la dermatóloga Cristina Liévana.



Estas verrugas son ásperas al tacto y también suelen presentar un patrón de pequeños puntos negros, que son pequeños vasos sanguíneos de sangre coagulada. Después de exponerse al virus, un mezquino puede tardar de dos a seis meses en aparecer.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de salud y bienestar de EL TIEMPO. Únase acá.

Estas marcas son comunes, y no siempre tienen que ver con el contacto sexual, ya que existen más de 150 tipos de VPH, muchos cuyo contagio sucede a través del contacto cutáneo, de objetos compartidos como toallas o paños, o por lesiones en la piel, como padrastros o raspaduras, describe la Clínica Mayo.



Estos virus se desarrollan en lugares húmedos y cálidos, como las heridas ya mencionadas, y por eso se debe prestar atención a la higiene en estos casos, especialmente si su sistema inmune no es fuerte.



Aunque no todas las personas que entran en contacto con el virus desarrollarán las verrugas, lo mejor abstenerse de tocarlas, pues estás se multiplican por todo el cuerpo.



Le puede interesar: (Verrugas: ¿por qué salen, cuál es su prevención y tratamiento?)

Si las verrugas tienen crecimientos dolorosos, cambian de aspecto o color, los tratamientos no funcionan o las lesiones interfieren con su cotidianidad, lo más recomendable es que haga una visita al consultorio médico.



Siga leyendo: (Cáncer de piel: siete lugares donde se puede desarrollar (que no son la piel)



El uso de chanclas en zonas húmedas como piscinas o saunas, ser cuidadoso con el aseo, no compartir implementos como limas, cortaúñas, toallas y no tocar las verrugas de otras personas pueden ayudar a evitar el contagio de los mezquinos.

Tratamientos para las verrugas

Al ser un padecimiento que afecta con frecuencia a niños entre los seis y los 12 años, hay una variedad de consejos caseros para eliminar los mezquinos, pero la lesión se puede remover y las causas seguir presentes, por lo que una reaparición es muy posible.



Lo que hacen los tratamientos caseros es tratar de inflamar la verruga para que el sistema inmune elimine el virus, pero no siempre son efectivos para todas las personas.



Una alternativa que propone la Academia Americana de Dermatología para tratarlas en casa es conseguir un producto de tratamiento para verrugas con ácido salicílico, que sea de venta libre, remojar la verruga con agua tibia y luego limarla con una lima desechable, que debe cambiar después de cada aplicación. Puede tardar meses en ver resultados.



"Siempre detenga el tratamiento si la verruga está en carne viva o sangrando. Visite a un dermatólogo para que le haga una revisión completa", aconsejan.

Lea también: (Radiación solar: ¿cuáles son los tipos de rayos y cómo afectan a la piel?)

Para la dermatóloga Elvia Zenaida Quevedo Martínez, se debe tener mucha precaución con los remedios caseros, ya que esto puede complicar el tratamiento por el daño que generan en la piel y al final no eliminar el virus que lo provoca.



Según explica en un artículo de 'Top Doctors' "el principal tratamiento radica en medicamentos queratolíticos, porque son especiales para eliminar de una manera fácil el virus, cuando las lesiones son profundas o pronunciadas es necesario utilizar medicamentos intralesionales o crioterapia para eliminarlos en el consultorio, sin embargo, cuando el paciente tiene verrugas en etapas avanzadas se puede realizar un procedimiento quirúrgico de mínima invasión ayudado de láser".



El tratamiento con láser se usa para aquellas verrugas difíciles de eliminar y que no desaparecen con otros métodos, por lo que un pequeño rayo láser se utiliza en la zona para erradicar una verruga plantar o de otro tipo.



Eso sí, al ser una infección transmitida por un virus, la posibilidad de que vuelvan a aparecer los mezquinos es elevada, más en pacientes inmunosuprimidos o con la piel lastimada, por lo que siempre será mejor visitar a un dermatólogo.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO