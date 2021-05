Si usted es un paciente hipertenso, no lo piense mucho y vacúnese

La hipertensión ha sido la comorbilidad más común entre las víctimas del covid-19 en Colombia. Esa ha sido una de las conclusiones que han dejado cerca de 14 meses de pandemia. Y ahora que comenzó la vacunación contra el coronavirus es importante que los pacientes se protejan con estos biológicos y quienes sospechan tener este mal puedan confirmar su diagnóstico.

Todo esto como un llamado que hacen los expertos en el marco del Día Mundial de la Hipertensión arterial, que se lleva a cabo cada 17 de mayo para hacer conciencia y pedagogía alrededor de este trastorno en el que la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de las arterias es mayor que la normal y puede provocar daños en el corazón y diferentes órganos del cuerpo.



La hipertensión, valga decir, hace parte de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo. “Casi 20 millones de personas mueren anualmente por estas patologías, como infarto cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal. Y muchas de ellas no lo saben porque es una enfermedad silenciosa, que no muestra síntomas, suele estar ya avanzada cuando el paciente se da cuenta”, explica Luis Moya Jiménez, especialista y presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión.



Y según la Cuenta de Alto Costo, que lleva el registro de atenciones a través del sistema de salud, del 1.º de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 la prevalencia de este mal en Colombia fue de 9,08 casos por cada 100 habitantes.



Según esa misma fuente, para el 28 de febrero del 2021 se estimaba que en el país había 4’802.143 personas con hipertensión arterial (HTA), lo que equivale casi a uno de cada 10 habitantes en el territorio nacional.



Lo grave de todo esto es que la hipertensión es una condición en la cual no se presentan síntomas, tal como explica Miguel Urina Triana, director del programa de la Especialización en Cardiología de la Universidad Simón Bolívar y director de Investigación de la Clínica Fundación del Caribe.



El especialista indica que por esa razón es importante conocer y saber interpretar las cifras personales de presión arterial, realizar la medición regularmente y acudir al médico cuando la cifra sea superior a 140/90 mmHg.



¿Vacunarse? Sí

El médico cardiólogo Javier Moreno Cortés, presidente del capítulo de hipertensión arterial en la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es claro en recomendar las vacunas contra el covid-19 para toda persona que se sepa hipertensa.

“Una pregunta reiterada a la que nos enfrentamos los médicos a diario, ya sea en la consulta del paciente hipertenso o con otras enfermedades de base, es si se deben recibir las dosis. Y no es para menos con tanta información que se genera”, afirma.



Sin embargo, expone que no obstante la eficacia de los tratamientos disponibles, los índices de detección de esta enfermedad aún son bajos, así como las tasas de control en pacientes ya diagnosticados y la adherencia de los pacientes a las terapias.



Y por esa misma razón, Moreno asegura que las vacunas pueden salvar las vidas de estos pacientes. “El Gobierno, según sus criterios de priorización, incluyó en este momento a la población de entre 16 y 59 años con enfermedades hipertensivas, que es vulnerable a posibles complicaciones por el covid-19. Es una importante oportunidad para protegerlas”, manifiesta.



“Si tiene la cita, no lo dude, vaya. Es más probable que le caiga un rayo o que se gane el premio mayor de la lotería que tenga alguna complicación grave por ponerse cualquiera de las vacunas disponibles actualmente en nuestro país. Y, en cambio, sí es mucho más probable que se complique o fallezca por infectarse de covid-19 si no está vacunado”, remata Moreno.

