¿Por qué no adelgaza? Razones por las que le puede estar costando bajar de peso

Para muchas personas puede llegar a ser un desafío el alcanzar el peso ideal, además de qué si no lo consiguen en poco tiempo puede ser frustrante.



Si a pesar de sus esfuerzos, observa que no ha tenido progreso y sigue con el mismo exceso de grasa, es necesario que conozca alguna razones que existen cuando no se logra llegar al peso adecuado.

De acuerdo con el confidencial estos pueden ser algunos de los obstáculos que pueden estar impidiendo, que a pesar de su compromiso no esté llegando al objetivo deseado:



Consumo de alimentos procesados

Cuándo aún está incluyendo en su dieta alimentos procesados que por lo general son ricos en calorías vacías, azúcares añadidos y grasas trans, este es el primer error que está cometiendo.



Estos alimentos ocasionan el aumento de grasa y picos de insulina por sus componentes, por lo tanto, lo recomendable es consumir alimentos frescos y comida real.

Desconocimiento en las calorías

Cada cuerpo, según su composición, requiere diariamente un número específico de calorías, por lo tanto, es necesario que consulte con un experto nutrición para saber cuántas calorías debe consumir según sus necesidades.

Planifique sus comidas

Cuando no se tiene un plan de alimentación constituido para cada día, es posible que por el afán se caiga en excesos y se tomen decisiones de alimentación poco saludables. Por lo tanto, organice cada semana las comidas que va a ingerir al día, para mantener un patrón alimenticio equilibrado.

Continuar en el sedentarismo

Si bien la dieta es fundamental para alcanzar el peso ideal, la actividad física también es importante. Si no está realizando suficiente ejercicio, es posible que no esté quemando las suficientes calorías diarias y por eso no observa cambios en su cuerpo. Si quiere empezar con una rutina, consulte con expertos para no lesionarse ni sobre esforzarse.



Incluya en su dieta grupos de alimentos según sus necesidades. Foto: iStock

Problemas hormonales

Ciertas condiciones médicas relacionadas con las hormonas, pueden dificultar la pérdida de peso. Si cree que esto es lo que le está afectando en su proceso, consulte con un médico para conocer si esta es la verdadera la razón.

Manejar el estrés

Encuentre formas efectivas de manejar el estrés, puesto que muchas personas acuden a la comida para sobrellevar un momento crítico. Practique técnicas de relajación o busque alternativas para manejar los momentos de tensión.



Evalúe si alguna de estas causas son las que le están impidiendo llegar al peso saludable y recuerde que cada persona es un mundo aparte, por lo que algo que me funciona a alguien, puede que a usted no.



Consulte con un nutricionista si persisten las dudas y no se desanime si está buscando un estilo de vida saludable.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

