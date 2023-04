Tomar jugo de naranja en el desayuno no es tan bueno como se cree. Por el contrario, puede provocar problemas de salud, en especial, a las personas mayores.

(Puede leer: Las frutas y verduras con más pesticidas: conozca sus riesgos para la salud)



En un artículo del diario español La Vanguardia se reseñan las razones por las cuales es mejor decirle no al zumo de naranja en la primera comida de la mañana.

Ese medio cita los conceptos de nutricionistas al respecto. Alba Coll, nutricionista de la Fundación Alicia, explica que el jugo de naranja genera picos de glucosa importantes. "Estos se producen cuando los niveles de azúcar en sangre suben de una forma muy rápida en un corto periodo de tiempo", dijo la experta.



La nutricionista recomienda comer la fruta entera y no su jugo durante el desayuno. "El efecto de beber un zumo que hemos exprimido en casa en comparación a comernos la naranja, tiene un impacto totalmente distinto en nuestro cuerpo. Esto se debe en mayor parte a que un zumo contiene el azúcar de dos o tres naranjas. Además, al exprimirlas se le quita la fibra, la cual es muy importante para ayudar a que la absorción de la glucosa sea más sostenida".

Tener picos de manera constante a lo largo del día puede ser perjudicial para la salud tanto en el presente como en el futuro. FACEBOOK

TWITTER

Coll señala que si el zumo de naranja se toma rápidamente, esto favorece que suba más rápido el azúcar en sangre.



(Le puede interesar: Alimentos que ayudan a combatir el insomnio y conciliar el sueño)



A los picos de glucosa hay que ponerles atención, dice la experta. "Tener picos de manera constante a lo largo del día puede ser perjudicial para la salud tanto en el presente como en el futuro. A corto plazo puede afectar en los cambios de humor, el sueño y el hambre, uno de los síntomas más notorios que se puede controlar comiendo los alimentos correctos".



Además, a largo plazo, mantener unos niveles equilibrados de azúcar en sangre puede ayudar a prevenir la diabetes, la obesidad y enfermedades cardiovasculares.

Entonces, ¿Qué desayunar?

La experta en nutrición, Magda Carlas, recomienda que desayunar para no arrancar el día con picos altos de glucosa.



En primer lugar, señala que se debe tratar de comer todos los días a la misma hora y en ese orden de días, lo primero es fijar un horario para el desayuno. "Al cuerpo le va bien la rutina, la regularidad. Suena aburridísimo, pero es lo que nos funciona. El cuerpo, al fin y al cabo, es una máquina muy precisa", dijo Carlas a La Vanguardia.



En cuanto a que desayunar, Coll propone: hidratos de carbono complejos, fibras, proteínas y grasas saludables. “Estos tres básicos nos van a ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre en las próximas horas, aumentando también nuestra sensación de saciedad”, afirmó la experta.



(No deje de leer: Cáncer de piel: Siete lugares donde se puede desarrollar que no son la piel)



Carlas recomienda ingerir "alimentos como tostadas y cereales integrales, mezclados con lácteos o proteínas".

Facebook Twitter Linkedin

Nutricionistas recomiendan comer las frutas enteras. Foto: iStock

Con respecto al jugo de naranja, Carlas coincide con su colega Coll, pero añadió que siempre se debe ingerir fruta entera, no zumos, sobre todo en personas mayores porque quienes pasan de los 45 años tienen más riesgo de padecer diabetes y, por eso, debe poner más atención a la alimentación.



Carlas aconseja dejar por fuera del desayuno los ultraprocesados, las bebidas azucaradas, los chocolates, las mermeladas y el zumo de naranja.

Lea también:

Las preocupaciones de las EPS sobre el texto final de reforma de la salud

Informe: Sudamérica necesita medidas urgentes ante efectos del clima en la salud

Ley de biopolímeros: así se logró y esto plantea la histórica norma

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS