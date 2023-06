Las cucarachas son insectos increíblemente resistentes que no se ven afectados por ser pisoteados, según reveló el entomólogo y especialista en control de plagas Ryan Smith en una entrevista con ABC. Estos insectos tienen una adaptabilidad extrema y pueden sobrevivir sin alimento durante meses, así como recuperarse de lesiones graves.



Aplastarlas con los pies, un libro o una revista no resulta muy efectivo para eliminarlas, ya que tienen la habilidad de simular estar muertas para luego escapar, explicó Smith. Su exoesqueleto fuerte y flexible les permite soportar una gran fuerza y les proporciona la capacidad de canalizar su energía a las patas para correr. Por lo tanto, un simple golpe no las matará con éxito.



Además de su resistencia, aplastar cucarachas también puede ser perjudicial para la salud. Estos insectos liberan bacterias en el ambiente al ser aplastados, y si se inhalan, pueden provocar alergias.



La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) advierte que las cucarachas portan bacterias que pueden contaminar los alimentos y causar salmonela. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado a estos insectos como portadores de enfermedades intestinales como la fiebre tifoidea, la disentería, estafilococos, además de ataques de asma o alergias debido a su naturaleza.



Cuál es la mejor forma de matar cucarachas

Según la especialista en control de plagas Missy Henriksen, la manera más efectiva de erradicar estas plagas es buscar la ayuda de un profesional para llevar a cabo una fumigación adecuada. Incluso si solo se avista una cucaracha, es probable que haya muchas más escondidas en diversos rincones del hogar, advierte Henriksen en una entrevista con ABC España.



Recurrir a un experto en plagas permitirá eliminar por completo estos insectos y evitará que los residentes de la vivienda estén expuestos a bacterias y enfermedades que podrían poner en riesgo su salud física. De esta forma, se asegura una solución eficaz y segura para el control de las cucarachas y se evita la propagación de posibles enfermedades asociadas a estos insectos.



El Comercio - GDA