Sí, puede haber infección tras recibir una vacuna (y es algo normal)

Este fin de semana se conoció que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se contagió de covid-19 casi dos meses después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. “No tengo la menor idea de cómo me contagié. Soy alguien que se cuida mucho. Si no fuera por la vacuna, la estaría pasando muy mal”, dijo el presidente tras recibir el positivo en una prueba PCR.

También en días pasados se informó en Perú que siete médicos contrajeron el nuevo coronavirus tras haberse vacunado y tres de ellos permanecen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Cuatro de ellos, que ya habían recibido ambas dosis de la vacuna, permanecen en reposo en sus hogares, según indicaron las autoridades de ese país.



“Es importante decir que estos tres médicos que están en la unidad de cuidados intensivos habían recibido solamente la primera dosis y luego se infectaron. No llegaron a completar la segunda dosis”, indicó un portavoz del seguro social peruano.



Estas dos noticias sirven para confirmar, por un lado, que las vacunas funcionan precisamente evitando el desarrollo de formas graves de la enfermedad covid-19, como en el caso del presidente argentino y los médicos que habían completado sus esquemas, según explica la salubrista Elizabeth Beltrán.



Por otra parte, estos casos podrían demostrar que la protección que ofrecen las vacunas y que es del 100 por ciento en todos los casos para evitar la mortalidad se alcanza al completar el esquema. En ese sentido, Beltrán indica que quienes apenas recibieron una dosis deben seguir cuidándose con todo el rigor pues están expuestos a infecciones.



Y finalmente está, justamente, que algunas de las vacunas desarrolladas en el último año, a falta de mayor evidencia, no han demostrado cortar la circulación del virus y es algo que se investiga.



Hace poco, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) divulgaron un estudio que encontró que una sola dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer y de Moderna, que requieren de dos inoculaciones y se basan en la plataforma de ARN mensajero, sí tiene una efectividad del 80 por ciento para prevenir el contagio.



Los resultados mostraron que el riesgo de infección se redujo en un 90 por ciento entre las personas que recibieron las dos dosis recomendadas; que comenzaron a tener un efecto protector incluso después de la primera inyección, al reducir el riesgo de contagio en un 80 por ciento dos semanas después.



Sin embargo, se necesitan más investigaciones para ver el potencial de todos los biológicos desarrollados hasta ahora en su función de detener la circulación del virus.



Por lo pronto, el exministro de Salud, Gabriel Riveros, redunda en la necesidad de estar adheridos a las medidas de autocuidado, como el lavado de manos, el uso correcto y constante del tapabocas, la distancia física y los espacios ventilados, para mitigar el avance del Sars-CoV-2.

UNIDAD DE SALUD