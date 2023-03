Estás en un lugar lleno de gente y eres el único al que le pican los mosquitos. Esta situación desespera y genera una incógnita: “¿Será mi sangre?”, “¿Será muy dulce?”. Nada de ello se relaciona con su verdadera causa ya que este incómodo momento esconde otras explicaciones.



Nora Burroni, doctora en Biología e Investigadora del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires, explica que los mosquitos son fitófagos, es decir, “que se alimentan de vegetales”. No obstante, “las hembras necesitan una fuente externa de proteínas para que sus huevos se desarrollen, un proceso que se conoce como ovogénesis. Y como no la consiguen en las plantas, la buscan en la sangre de los vertebrados”, añade la especialista.



Un mosquito hembra puede poner huevos hasta tres veces en su vida. Por esta razón, desde hace décadas, este insecto encendió las alarmas del mundo entero debido a que son portadores y transmisores de múltiples enfermedades que en ocasiones pueden ser mortales.



Los mosquitos hembra necesitan de la sangre humana para fertilizar sus huevos. Foto: iStock

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades de transmisión vectorial (transmitidas por organismos vivos) representan más del 17 % de todas las patologías infecciosas y provocan alrededor de 700.000 muertes por año a nivel internacional. Según detalla, el dengue es la más frecuente: 129 países conviven con el vector que lo transmite, el mosquito aedes y 3.900 millones de personas están propensas a sufrirlo. Se estima que cada año se registran 96 millones de casos sintomáticos y 40.000 muertes.



Desde la institución destacan que el acceso a servicios de agua y saneamiento es un factor muy importante en el control y eliminación de enfermedades y colabora con diferentes sectores de las administraciones públicas para mejorar los sistemas de almacenamiento de agua y el saneamiento, y de ese modo ayudar a controlar estas enfermedades en las comunidades.



Sin embargo, más allá de los recaudos que se puedan tomar, lo cierto es que no todos están predispuestos de la misma manera. Es que para entender cómo es posible que estos insectos acribillen cada verano a algunas personas y otras parezcan estar bendecidas con el don de la invisibilidad hay una razón científica.

Los pozos de agua son ideales para que las hembras zancudo pongan sus huevos. Foto: iStock

1. Dióxido de carbono

Si bien no hay certeza absoluta y cuesta entender el origen de este paradigma, dicho gas fue catalogado como un posible atractivo para los mosquitos. El médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas José de San Martín, Ramiro Heredia (M.N. 117882), cuenta que los seres vivos “generamos dióxido de carbono, producto de nuestra respiración y del metabolismo. Y su producción se incrementa durante el ejercicio”.



Burroni revela que a través de él, los mosquitos identifican a los vertebrados. Y lo hacen mediante los sensores que tienen en las antenas: “En la exhalación los animales y humanos liberamos dióxido de carbono, pero su nivel de emisión oscila entre personas”, dice la bióloga. Por ello, “se estima que aquellos que largan más, estarán más predispuestos a que los piquen”, agrega la especialista.

2. Olor corporal

Una investigación realizada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, una entidad que se dedica a la investigación médica, reveló que la sudoración suele ser otro factor que atrae a los mosquitos. Según manifestaron en un informe, las personas que más los seducen son aquellas que emanan olores más fuertes: cuanto más intensa sea esta fragancia, más posibilidades hay de convertirse en víctimas.



En esta línea, Burroni explica que la transpiración está compuesta por varios componentes químicos y destaca que el principal es el ácido láctico, una sustancia que transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo y que dada la intensidad de su aroma, atrae a estos insectos.



“Aunque la transpiración se seque o nos la quitemos cuando nos bañamos, tenemos un sudor permanente que se ocupa de mantener lubricada la piel”, comenta Burroni. Y aclara que no todos los sudores son iguales: “Cada persona elabora una fórmula única. Entonces ante una combinación de ácidos más fuerte, aumenta la posibilidad de atraerlos”.

3. Calor, humedad y oscuridad

Existen otras tres características que marcarán el rumbo del mosquito. La primera tiene que ver con la temperatura corporal, “que suele oscilar entre los 36 y 37 grados”, comenta Burroni y añade que el calor corporal es un signo de vida y le da el indicio al insecto “de que allí hay sangre humana”, relata Burroni.



Por otra parte, señala que para reproducirse y que sus larvas puedan desarrollarse y crecer, necesitan estar en un espacio acuático, con calor y humedad. “Una vez que nacen, la primera semana de vida se da en ambientes líquidos, después pasan al espacio terrestre”, cuenta Burroni. Además, no pican en cualquier momento del día. Suele ser durante el crepúsculo y la noche, cuando hay poca luz ya que, “la penumbra también los atrae”, agrega la especialista.



En cuanto a las zonas del cuerpo donde más pican se destacan los pies y tobillos debido a que son áreas que les resulta fácil encontrar los poros para perforar el capilar y absorber la sangre. No pasa lo mismo con la parte superior del cuerpo, como en el caso de los brazos donde si bien suelen picar, no lo hacen con tanta frecuencia.



“Una vez que pican y llenan su panza con sangre, buscan lugares sombríos y húmedos para reposar, por ejemplo, espejos, paredes, placards”, revela Burroni.



Frente a este escenario, se le consultó al especialista si una persona que es propensa a ser picada puede dejar de serlo, Burroni confiesa que no: “Esta situación no se puede revertir, pero en momentos de la vida donde hay disrupciones hormonales por ejemplo durante la menopausia, se pueden generar cambios en el sudor porque cambia la fisionomía del organismo”, revela la investigadora.

¿Qué es el Dengue y cómo prevenirse?

El Dengue es una infección producida por el mosquito Aedes aegypti Foto: Patrice Coppee / AFP

El Dengue es una infección producida por el mosquito Aedes aegypti que incluye al dengue, el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla. El contagio se da cuando el insecto -vector principal- pica a una persona enferma y luego a una sana. Por lo tanto, la transmisión siempre será entre el mosquito y el individuo y nunca a través de humanos.



En caso de ser infectado, Daniel Stecher, médico infectólogo del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA), comenta que automáticamente surgen los síntomas, es decir que tienen una característica súbita: “Lo primero que aparece es un cuadro de fiebre elevado y persistente que puede ser acompañado de dolor muscular y abdominal, fatiga, escalofríos, cansancio y erupciones cutáneas”.



En casos más graves, el especialista comenta que el dengue puede ocasionar hemorragias y sangrado de nariz y encías. Por su parte, Francisco Dadic, médico especialista en medicina interna y director de Toxicología Hoy, suma que también genera molestias articulares y en ocasiones nauseas, vómitos y diarrea.

El ‘Aedes aegypti’ (foto) es el mosquito transmisor del dengue. Son características en él las rayas blancas en el dorso y las patas. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Este malestar suele extenderse entre siete y 15 días y para tratarlo, Stecher precisa que no existe un tratamiento específico; hay que acudir a medidas de control clínico y sintomáticos, tales como bajar la temperatura, controlar la presión y las plaquetas. En este proceso, aclara que está prohibido el uso de aspirina porque reduce la coagulación sanguínea y aconseja tomar paracetamol.



No obstante, “ante casos sospechosos y la presencia de síntomas, lo sugerido es acudir a un centro de salud para ser atendido y controlado. El diagnóstico se hace mediante un análisis de sangre, aunque en los lugares donde el dengue es permanente, cualquier situación que se le parezca, lo dan por confirmado”, explica el infectólogo.



A su vez, “al paciente se lo suele aislar para evitar la posible propagación del virus en caso de que en el ambiente hubieran más mosquitos que lo pudieran picar y después llevarle la enfermedad a otra persona”, añade Dadic y hace especial hincapié en que cuando se padece dengue, una buena hidratación a base de agua es clave para regular el estado febril.



No obstante, para prevenir esta infección, la principal medida a tomar es evitar la reproducción del mosquito. Por estas razones, el Ministerio de Salud recomienda evitar la acumulación de agua ya que el insecto se reproduce donde hay reservorios de agua dulce como en el caso de baldes, botellas, zanjas, cunetas, restos de llantas; mantener los ambientes de las casas frescos y ventilados y, siempre que se pueda, utilizar mosquiteros. En caso de estar al aire libre, la clave es usar repelente y cubrir el cuerpo con ropa clara.

Tres larvas de mosquito Aedes aegypti durante su cuarta etapa de desarrollo larvario. Foto: EFE

LA NACIÓN (Argentina) / GDA

