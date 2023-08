La gripa es considerada como el virus más común en circulación. En algunas temporadas es más frecuente que se active y aunque todos la hemos padecido, no suele ser un motivo de tratamiento intensivo o de asistencia especializada.



Generalmente, los padecimientos de esta índole son considerados leves y se curan con los días, pero son populares los remedios caseros para que tratar los síntomas como la congestión nasal, el dolor de cabeza, la deshidratación y el cansancio.

Lea acá: (¿Tiene gripe? No caiga en estos mitos sobre el resfriado y cómo curarlo)

Dentro de estas recomendaciones, la Clínica Mayo, menciona los jugos, las sopas y el agua tibia como los líquidos con los que se procura la hidratación continua.



Añaden las gárgaras de agua salada para contrarrestar el dolor de garganta: “Una gárgara de agua salada (1/4 a 1/2 cucharadita de sal disuelta en un vaso de 8 onzas de agua tibia) puede aliviar temporalmente una garganta dolorida o irritada", detallan.



Así mismo, dice que probar con trocitos de hielo o caramelos duros pueden aliviar la denominada ‘carraspera’, que se presenta en la laringe.



En la misma línea hay infusiones de varias plantas o medicamentos de venta libre para el dolor que se administran para reducir la incomodidad. Eso sí, tenga presente que no debe automedicarse ni darle a niños o niñas medicina sin recomendación médica.

Además: (Remedios caseros para la gripe: esto recomiendan los expertos)

El asunto con esta infección viral es que no tiene un medicamento para tratarla como tal y son los anticuerpos los encargados de combatirlo.



Un consejo que repiten varios expertos para tratar la gripa es dormir, pues el reposo es fundamental para que el sistema inmune pueda trabajar adecuadamente.



Investigadores de la Universidad de Spokane, en Washington, Estados Unidos, descubrieron que hay una relación directa entre el sueño y el virus, que también va hasta el cerebro.



Esto, pues una de las proteínas principales que las neuronas necesitan para combatir el virus se producen únicamente cuando la persona duerme, por esta razón el sueño es curativo cuando se tiene gripa.



En un estudio realizado con ratones por los mismos expertos, los que no duermen pueden desarrollar síntomas mucho más graves.

Siga leyendo: (Gobernación hace un llamado a prevenir gripa y otras infecciones respiratorias agudas)

Por su parte, la marca Dólex, uno de los medicamentos que más se utiliza para reducir los síntomas, explica en un artículo que "se ha demostrado que dormir cerca de ocho horas disminuye las posibilidades de adquirir un resfriado".



Y citan un estudio en el que aquellos que tuvieron menos de siete horas de buen sueño tuvieron una probabilidad casi tres veces mayor de enfermarse en comparación con las personas que durmieron ocho horas o más.

Lamentablemente, no existen curas milagrosas para el resfriado común. Algunas sugerencias pueden ser útiles y generalmente no son perjudiciales, como obtener suficiente vitamina C y D.



En caso de que su cuadro empeore, debe asistir a un chequeo médico.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO