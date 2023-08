Cuando un gas intestinal se queda atrapado en la parte superior del abdomen, puede causar un intenso dolor en el pecho. De hecho, algunas personas pueden preguntarse si están teniendo un ataque al corazón en lugar de simplemente necesitar expulsar gases.



Afortunadamente, aunque el dolor en el pecho puede indicar una emergencia real, hay

formas de diferenciarlo, así como opciones para encontrar alivio.



La gastroenteróloga Christine Lee, MD, de Cleveland Clinic, responde algunas preguntas al respecto:

¿Cómo puede el gas causar dolor en mi pecho?

En el largo y sinuoso camino que es el sistema digestivo, solo hay dos lugares donde un

gas intestinal puede escapar. Cuando se escapa por el puerto sur, lo llamamos pedo.

Cuando sube hacia el norte, eso es un eructo. Todo esto forma parte del proceso digestivo y generalmente avanza sin mucho problema.



Pero esa no es siempre la situación. A veces, ese gas queda atrapado, dice la doctora Lee, "Y si, por cualquier razón, no has podido expulsarlo desde abajo, puede viajar hacia el norte y terminar causando molestias en el pecho".

¿Cómo se siente el dolor en el pecho causado por el gas?

“La experiencia del dolor puede variar en cada persona”, señala la doctora Lee. “Esto hace que sea difícil decir con certeza cómo se siente el dolor causado por el gas en cada caso. La mayoría de las veces, los dolores de gas ocurren como respuesta a algo que comiste o bebiste. Otras posibles causas de los dolores de gas incluyen condiciones médicas”.





Debido a que cada persona experimenta el dolor de manera diferente, puede ser muy difícil diferenciar entre ambos. Foto: iStock

¿Cómo puedo saber si es dolor de gas o un ataque al corazón?

La mayoría de las veces, los dolores en el pecho causados por gases intestinales causados por la comida ocurren después de comer o beber, y eructar o expulsar gases brinda alivio inmediato. Por otro lado, un ataque al corazón es mucho más grave. Sin embargo, nuevamente, debido a que cada persona experimenta el dolor de manera diferente, puede ser muy difícil diferenciar entre ambos.



De hecho, siempre que se experimente dolor en el pecho, advierte Lee, la

precaución debe prevalecer. "Podría compartir explicaciones de libros acerca de un

ataque al corazón, pero desafortunadamente, eso no siempre es lo normal. Algunas

personas no tienen dolor con un ataque al corazón. Otras, por ejemplo, podrían sentir un hormigueo en su brazo izquierdo".



"Entonces, si un libro de texto de cardiología no puede explicar el dolor en el pecho para todos, no hay forma de explicar el dolor de gas, lo que se siente como dolor de gas para una persona podría sentirse como un ataque al corazón para otra".



La forma más directa de aliviar el gas atrapado es dejarlo salir, ya sea mediante eructos o gases. Para reducir las posibilidades de acumulación excesiva de gas y futuros episodios, es importante considerar reducir la cantidad de alimentos difíciles de digerir en la dieta.

Cuanto antes se haga el diagnóstico, es más fácil tratar o curar el problema. Foto: iStock

¿Cuándo ver a un proveedor de atención médica?

La doctora Lee dice que se resume en esto: "La prevención siempre es más fácil que el

tratamiento". Ya sea que tu dolor en el pecho sea una señal de enfermedad cardíaca, el

resultado de un cáncer colorrectal o simplemente porque comiste demasiado brócoli, ella recomienda una conversación rápida con el médico.



"Soy muy conservadora", continúa, "pero cuanto antes obtengas un diagnóstico para lo

que está causando tu dolor, más opciones tendrás. Cuanto antes se haga el diagnóstico, es más fácil tratar o curar el problema. Pero si esperas demasiado, es posible que ya no puedas curarlo, y solo tendrás que concentrarte en evitar que las cosas empeoren".







D. Vanessa Ortiz

