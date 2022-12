Muchas personas alguna vez en su vida han experimentado palpitaciones en los ojos o los llamados ‘temblores’ del párpado. Pero ¿se ha preguntado a qué se deben?



El portal de salud ‘Mejor con salud’ afirma que hay varios motivos relacionados.

En primer lugar, hay que diferenciar en dónde ocurre la palpitación. Si se trata de los párpados puede deberse a un espasmo o a un blefaroespasmo. El primero consiste en la contracción ligera de esta zona y no debe causar mayor preocupación, pues no dura mucho. El segundo afecta a ambos ojos y si no se trata a tiempo puede convertirse en un problema crónico.



Existe también el espasmo hemifacial, que afecta a un lado del rostro, comprometiendo a la boca también. “Tiene relación con los nervios o los vasos sanguíneos, aunque también con el herpes zóster”, afirma el portal mencionado. Este último es el conocido síndrome de Ramsay Hunt, que de hecho padece el cantante Justin Bieber, y por el cual tuvo paralizado el lado derecho de su cara.



Posibles causas

Ahora, las causas de estas palpitaciones pueden ser tan sencillas como la falta de sueño, que provoca una alerta constante en el sistema nervioso, o problemas relacionados al estrés o a la ansiedad.



“Cuando la mente se encuentra en esta situación, el cerebro puede colapsar y generar efectos fisiológicos no deseados en el cuerpo”, se lee en el sitio web de ‘Mejor con salud’.



Otra razón tiene que ver con el uso excesivo de pantallas, pues el ojo hace un esfuerzo grande al leer durante mucho tiempo, ocasionando sequedad. De ahí que los oftalmólogos recomienden hacer pausas por lo menos cada hora, fijando la vista durante un par de minutos en el horizonte o en un objeto diferente al computador, tablet o celular.

El celular se ha convertido en un elemento indispensable, incrementando su uso. Foto: iStock

De hecho, cada dispositivo en su sección de configuraciones permite ver el tiempo en pantalla. Para disminuir las afectaciones oculares es preciso reducir también esta métrica.



Por otro lado, hay quienes señalan que el déficit de algunos nutrientes también es una causa. En especial, si no se consume la vitamina B12, el magnesio y el potasio en las cantidades necesarias.



El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos señala que esta vitamina es la que “ayuda a mantener la salud de las neuronas y la sangre”. Además, previene la anemia.



El cuerpo humano necesita las siguientes cantidades dependiendo de la edad:

Bebés hasta los 6 meses: 0,4 mcg Bebés de 7 a 12 meses: 0,5 mcg Niños de 1 a 3 años: 0,9 mcg Niños de 4 a 8 años: 1,2 mcg Niños de 9 a 13 años: 1,8 mcg Adolescentes de 14 a 18 años 2,4 mcg Adultos: 2,4 mcg Mujeres y adolescentes embarazadas: 2,6 mcg Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 2,8 mcg

En el caso del magnesio, mejora el funcionamiento tanto de los músculos como de los nervios. El potasio, por su parte, contribuye en la contracción de estos mismos.

