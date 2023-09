Con la aprobación de dos nuevas vacunas por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para que las vacunas reformuladas, desarrolladas de Pfizer-BioNTech y Moderna se apliquen a todas las personas a partir de los 6 meses de edad, Estados Unidos espera combatir los aumentos de casos que se han presentado en algunas regiones de ese país.



Se espera que las nuevas vacunas comiencen a circular la próxima semana en EE.UU. Sin embargo, ha llamado la atención que las nuevas vacunas no incluyen protección contra el virus original.

Desde The New York Times explican que pese a que en un primer momento esto suene extraño, esta característica puede ayudar a aumentar la protección contra nuevas variantes. "Cuando nuestro sistema inmunitario ya ha visto algo, tiene tendencia a volver a verlo”, señaló al medio estadounidense David Ho, virólogo de la Universidad de Columbia.

“Así que, si incluimos los componentes originales, el sistema inmunitario reaccionará sobre todo al componente original y no a la nueva versión del virus”, explicó el experto. El Times además señala que datos iniciales de estudios en fase de preimpresión han revelado que la fórmula bivalente del año pasado no era más eficaz contra las variantes BA.4 y la BA.5 que la vacuna original a la que remplazó debido a este sesgo denominado de 'impronta inmunológica'.

De esta manera, a diferencia de las vacunas bivalentes que se aplicaron antes, las nuevas vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna son monovalentes, lo que quiere decir que están diseñadas solo para proteger contra una variante: la XBB.1.5, una descendiente de ómicron que empezó a circular a principios de 2023.

Pero aunque XBB.1.5 ya no es predominante, investigaciones preliminares han demostrado que las nuevas vacunas deberían brindar protección contra otras variantes más actuales, como la EG.5, que es la predominante en la actualidad.

De acuerdo con Ho, datos procedentes de algunos laboratorios académicos indican que los pacientes infectados con XBB.1.5 que aún no han recibido la vacuna habían desarrollado suficientes anticuerpos neutralizantes como para “gestionar de manera adecuada” las versiones actuales del virus. “Creemos que eso sería equivalente a recibir la vacuna basada en la XBB1.5”, señaló Ho a The New York Times.

Pfizer y Moderna también han anunciado que sus nuevas vacunas protegen contra la EG.5 y la BA.2.86.

¿Para quiénes son recomendadas?

-Las personas mayores de 5 años, incluyendo adultos y niños, incluso si ya han sido vacunados, pueden recibir una sola dosis de la vacuna actualizada dos meses después de su última dosis anterior.



-Los niños de 6 meses a 4 años que ya han sido vacunados pueden recibir una o dos dosis de la vacuna actualizada, dependiendo de su historial de vacunación previo.



-Aquellos que no han sido vacunados y tienen entre 6 meses y 4 años de edad pueden recibir tres dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o dos dosis de la vacuna Moderna.



Cabe recordar que por ahora estas vacunas solo estarán disponibles en Estados Unidos, en plataformas como Walgreens y CVS.



