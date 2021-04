¿Qué está pasando con las segundas dosis que están siendo aplazadas?

Irma Chacón, de 79 años, afiliada a la EPS Sánitas, residente en Girardot, recibió su primera dosis de Sinovac el 19 de marzo. Esta le representó esperanza y un poco de tranquilidad en el momento en el que completara su esquema, pero la cita de la segunda dosis que tenía inicialmente programada para el 15 de abril (a los 28 días) fue cancelada y hoy, 32 días después de su inyección inicial, no sabe cuándo la recibirá.

Este caso ejemplifica el de miles de personas priorizadas en la etapa II del Plan de Vacunación que están a la espera de completar su inmunización, tal como se ha denunciado insistentemente en redes sociales. Esta situación se presenta especialmente con quienes en principio recibieron dosis de Sinovac en marzo.



Varias de las principales EPS del régimen contributivo, como Sánitas, Famisanar, Compensar y la Nueva EPS, le confirmaron a EL TIEMPO que por escasez de insumos, concretamente de unidades de Sinovac, las citas de primeras y segundas dosis tuvieron que ser canceladas y están a la espera de la llegada de nuevos lotes de este biológico para reprogramar. En algunas de ellas las de Pfizer que llegaron hace poco también estaban agotadas.



Según la información oficial, el más reciente lote de vacunas de Sinovac llegó el 11 de abril, con 500.000 unidades que fueron asignadas el 12 de abril con la resolución 462 y estaban destinadas a ser segundas dosis de las que se distribuyeron en la resolución 302. Ese lote del 11 de abril, valga recordar, llegó con varios días de retraso frente a lo esperado por el Gobierno.



(Lea también: De nuevo, Colombia registra su día con más muertes por covid-19)

No es un tema exclusivo de Colombia

La organización Corporate Europe Observatory (CEO) aseveró este 20 de abril que las grandes empresas farmacéuticas incumplieron su compromiso con la Unión Europea (UE) de producir y garantizar la distribución de las vacunas contra la covid-19 para que “lleguen a todo el mundo”.



Según un informe de la organización, la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas (EFPIA) se comprometió a garantizar una distribución “justa” de las vacunas sin necesidad de tomar “medidas extraordinarias”, como el levantamiento de patentes, en reuniones que mantuvo con la Comisión Europea (CE) en diciembre de 2020.



Los encuentros tuvieron lugar antes de la aprobación de las vacunas por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), precisa CEO, un grupo de investigación sin ánimo de lucro cuyo objetivo declarado es "exponer los efectos del cabildeo empresarial en la formulación de políticas de la UE".



Según CEO, la EFPIA dijo lo siguiente: “Todo está en buenas manos, nos aseguraremos de que las vacunas lleguen a todo el mundo, no hay necesidad de medidas extraordinarias. Confíen en nosotros”. El responsable del informe de CEO, Kenneth Haar, denunció que, en contra de esta afirmación, existe un “contraste muy fuerte entre las declaraciones y la realidad”, ya que apenas tres países (Estados Unidos, Israel y Reino Unido) tienen vacunada a gran parte de su población.



Haar sostuvo que “casi la mitad de los países de todo el mundo no tendrán un programa de vacunación efectivo hasta dentro de dos años” ante el presente “problema de capacidad de producción” de vacunas.



(Consulte: 10 razones para creer que aerosoles son la principal vía de contagio)

La solicitud de Acemi al Gobierno

Por lo pronto, el Ministerio de Salud ha insistido en que ampliar por unos días el intervalo entre la primera y la segunda dosis no afecta la efectividad de la vacuna de Sinovac, aunque aún no hay evidencia pública sobre esto.



En ese sentido, Acemi, gremio que integra a las EPS del régimen contributivo, le envió una carta ayer al Ministerio de Salud indagando qué acciones tomar ante el agotamiento de las vacunas. En concreto, Gustavo Morales, presidente del gremio, le pide al Ministerio “un concepto escrito que precise la conducta a seguir y orientación que se debe dar a la ciudadanía con respecto a la aplicación de la segunda dosis y el tiempo límite para ello”.



Por otra parte, Acemi cuestiona si sería razonable aplicar una vacuna disponible de otro laboratorio en la segunda dosis cuando, por ejemplo, se trate de personas que es poco probable que asistan nuevamente a la cita.



“En este mismo sentido, agradecemos clarificar ¿qué directriz podemos dar a los usuarios que recibieron una dosis en el exterior (generalmente Moderna o Pfizer) y que acuden a los servicios para la aplicación de segundas dosis? Nuestra posición en ACEMI es que el sistema de salud colombiano no es complementario de otros sistemas de salud, y por lo tanto, quienes decidieron voluntariamente (no por necesidad) acudir a otro sistema de salud para su primera dosis, deben completar su esquema en dicho es que de salud, pero conviene una directriz oficial al respecto”, comenta.



En su texto, Morales incluso le plantea al Ministerio la posibilidad de “repensar el esquema de intervalos entre las dosis de algunas vacunas, buscando cambiar la estrategia y priorizando la aplicación de la primera dosis en un mayor número de personas”.



“Entendemos que la decisión de darles una segunda dosis a millones de personas mientras otras esperan recibir la primera dosis responde al nivel de conocimiento actual derivado de los estudios clínicos que buscaron obtener la brecha más corta entre la primera y segunda dosis para finalizar las pruebas lo más rápido posible; sin embargo, esto no debería ser impedimento para tomar la decisión de espaciar las dosis de manera tal que la mayor cantidad de personas reciban por lo menos la primera dosis de la vacuna”, remata.



(Le recomendamos: Coronavirus no llega al cerebro, pero puede causarle daños)

Más vacunas

Por lo pronto, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), insiste en que el ritmo de vacunación “va bien” y el país llegará a las cuatro millones de dosis aplicadas en cuestión de días (hasta el lunes 19 de abril eran 3’867.076).



“Tenemos un ritmo superior a las 650.000 dosis aplicadas semanalmente. En la medida en que lleguen más dosis de las farmacéuticas la velocidad se irá incrementando y podremos sobrepasar las 200.000 dosis al día”, le dijo a EL TIEMPO.



Asimismo, aseveró que el 27 de abril se esperan 1 millón de nuevas dosis de Sinovac que cubrirían las segundas dosis pendientes. Y confirmó que para esta semana está programada la llegada de 549.000 dosis de Pfizer y para la próxima 912.000 de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX.

UNIDAD DE SALUD