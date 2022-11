Un par de estudios de la Universidad Estatal de Pensilvania en EEUU indican que, si bien la inflamación tiene un efecto negativo en la salud ósea, la intervención dietética con ciruelas pasas puede, en última instancia, ayudar a las mujeres mayores a prevenir la pérdida ósea y preservar la fortaleza ósea.



Las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades que los hombres de tener osteoporosis. Esto se debe en parte a una disminución en los niveles de estrógeno con el inicio de la menopausia que resulta en la pérdida de densidad ósea trabecular y cortical. Junto con el envejecimiento en sí mismo, la deficiencia de estrógenos contribuye a un aumento de los mediadores inflamatorios que mejoran aún más la reabsorción ósea y suprimen la formación ósea.

El primer estudio exploró la relación entre los mediadores inflamatorios circulantes y varias medidas de la salud ósea, incluida la densidad ósea, la geometría y la fuerza. El estudio se realizó para establecer la relación entre los mediadores inflamatorios y el resultado óseo al inicio del estudio en mujeres inscritas en el ensayo controlado aleatorizado principal, antes de la intervención de ciruela pasa.



(Lea también: Estas son las frutas más nutritivas, según Harvard)



"La evidencia de varios estudios observacionales sugiere un vínculo entre la inflamación crónica y la osteoporosis y el riesgo de fractura. En cuanto a las mujeres posmenopáusicas, comenzamos nuestra investigación explorando la relación entre los biomarcadores de inflamación y los huesos. Esto nos ayudó a establecer una línea de base antes de una intervención dietética con ciruelas pasas", señala la coinvestigadora, la Dra. Connie Rogers, profesora y directora del Departamento de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Georgia.



Los hallazgos indican que los niveles más altos de marcadores inflamatorios se asociaron con puntajes más bajos de hueso trabecular en la columna lumbar entre los participantes del estudio; esencialmente, a mayor inflamación, peor salud ósea. "Nuestros hallazgos demuestran que los marcadores inflamatorios se asocian negativamente con la salud ósea en mujeres posmenopáusicas, lo que sugiere que la inflamación podría ser un mediador importante para la pérdida ósea posmenopáusica y un objetivo potencial para las terapias nutricionales", añade Rogers.



El segundo ensayo clínico, y principal, observó que las ciruelas pasas conservaron la densidad ósea cortical y la fuerza estimada en las mujeres posmenopáusicase que participaron en el ensayo controlado aleatorio de 12 meses. El estudio evaluó la influencia de 50 g (5-6 ciruelas pasas)/día y 100 g (10-12 ciruelas pasas)/día sobre la densidad mineral ósea volumétrica (vBMD), la geometría ósea y la resistencia ósea estimada durante una intervención dietética en un año. Los participantes del estudio fueron los mismos que los evaluados en el estudio anteriormente.



(Además: ¡Fuera los bichos!: lo que debe saber sobre la desparasitación)



Los grupos de tratamiento entre las participantes del estudio se evaluaron de la siguiente manera: control (sin ciruelas pasas), 50 g (5 a 6 ciruelas pasas)/día, 100 g (10 a 12 ciruelas pasas)/día y un grupo combinado, que representaba el grupo combinado de mujeres que comía de cinco a seis o de 10 a 12 ciruelas pasas al día.



"Anteriormente, demostramos que consumir 5-6 ciruelas pasas al día durante 12 meses dio como resultado la preservación del hueso en toda la cadera, un hallazgo que se observó a los seis meses y persistió hasta el mes 12. En esta segunda parte del ensayo controlado aleatorio, las imágenes tridimensionales del hueso proporcionaron información adicional sobre la respuesta del hueso al consumo diario de ciruelas pasas", señala la investigadora principal, la doctora Mary Jane De Souza, profesora distinguida y directora del Laboratorio de Salud y Ejercicio de la Mujer, en la Universidad de Pensilvania.



"Observamos que el grupo combinado de mujeres experimentó algunos beneficios óseos. En particular, la resistencia ósea estimada en la tibia se mantuvo en el grupo agrupado y la densidad ósea volumétrica cortical se mantuvo en los grupos de 5-6 ciruelas pasas al día y 10-12 ciruelas pasas al día. Como tal, parece que las ciruelas pasas pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea, especialmente en la cadera y la tibia", esplica De Souza.

Los resultados adicionales específicos



​Además, el índice de tensión de fuerza estimado (SSI) se evaluó en el 14 por ciento de la tibia diafisaria para los grupos de control frente a los agrupados y se informó que la fuerza estimada disminuyó en el grupo de control desde el inicio hasta los 12 meses, pero no en el grupo de ciruela pasa combinado.



La vBMD cortical se evaluó en los grupos de control frente a los de 100 g de ciruela pasa, y se informó que en el 14 por ciento de la tibia diafisaria, la vBMD cortical disminuyó en el grupo de control desde el inicio hasta los 12 meses, pero no cambió en el grupo de 100 g. Además, en el 38 por ciento de la tibia diafisaria, se evaluó la DMOv total y se informó que la DMOv total disminuyó en el grupo de control desde el inicio hasta los 12 meses, pero no en el grupo de 100 g.

Ayudan contra el estreñimiento



Además de ser una fuente de vitaminas, las ciruelas pasas son usadas para tratar el estreñimiento. Según señala la fundación española Eroski, dedicada a la promoción de buenos hábitos alimenticios, esto se debe a una destacada presencia de fibra dietética y de sorbitol.



Este último, según explica la Federación Española de Nutrición (FEN), tiene una leve acción laxante, que se potencia con el consumo de fibra, favoreciendo al tránsito intestinal.



Las ciruelas pasas, explica Eroski, concentran todos los nutrientes al tener menos agua que las ciruelas frescas. Es decir, en porciones del mismo peso, se obtienen más cantidad de nutrientes con ciruelas pasas que en con ciruelas frescas.



​Y si bien podemos obtener mayor cantidad de de sorbitol y fibra, pasa lo mismo con el azúcar y las calorías. Por lo que no hay que exceder su consumo.