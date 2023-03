Las pruebas de embarazo cumplen la función de medir la hormona gonadotropina coriónica humana (GCH por sus siglas en español y hCG por sus siglas en inglés), que se produce durante el estado de gestación. De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, esta sustancia química aparece en la sangre y orina de las mujeres, incluso 10 días después de la concepción.

La gonadotropina coriónica humana es una hormona producida por la placenta durante el embarazo. Entre sus funciones se encuentra ayudar al engrosamiento del revestimiento uterino para sostener un embrión en crecimiento. Por lo general, sus niveles tienden a ser más altos hacia el final del primer trimestre (10 semanas de embarazo), pero luego disminuyen durante el resto del proceso de gestación.

“Los valores de hCG se duplican cada 48-72 horas y alcanzan un pico máximo alrededor de la semana 12 de gestación”, detalla ‘Reproducción Asistida ORG’, una revista especializada en técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro, tratamientos de fertilidad y embarazo.



Con el objetivo de medir el nivel de gonadotropina coriónica humana en el cuerpo, se realizan las pruebas de embarazo, que pueden llevarse a cabo utilizando sangre u orina.

Las pruebas de embarazo pueden ser de sangre o de orina. Foto: iStock

La prueba de embarazo por sangre puede ser cualitativa, cuando se mide si la hormona GCH está o no presente, o cuantitativa, que no se limita a estudiar su presencia en el organismo, sino que proporciona el valor al que se encuentra la sustancia química, de acuerdo con MedlinePlus. Al requerir una extracción sanguínea rutinaria y un posterior análisis en laboratorio, no puede realizarse en casa.



En el caso del test de orina, resulta menos sensible que el análisis sanguíneo y, a diferencia de este último, arroja un resultado cualitativo. Por lo general, se lleva a cabo aplicando una gota de orina en una banda o tira química preparada, por lo que se puede realizar de manera casera. Cuando resulta positiva, es porque se ha detectado hCG en la orina.



Tanto en la prueba de embarazo por sangre como en la de orina se puede presentar un resultado falso negativo. Es decir, cuando la persona se hace el test y los resultados arrojan que no está embarazada, cuando en realidad sí lo está. ¿Por qué se presenta esto? Le contamos las posibles razones.

Causas de los falsos negativos

Realizar la prueba demasiado pronto

Muchos portales especializados en embarazo coinciden que, cuando se trata de un resultado falso negativo, la realización temprana de la prueba suele ser una de las principales razones. Mayo Clinic señala que mientras menor sea el tiempo de espera entre el periodo menstrual y el test, menor será la posibilidad de que detecte la gonadotropina coriónica humana.



“La mayoría de las pruebas de embarazo funcionarán bien si es en el momento de su periodo perdido, que normalmente sería 2 semanas después de la ovulación o 28 días después de que comenzó su último período”, aclara Pamela Berens, obstetra-ginecóloga y maestra en la Escuela de Medicina McGovern en UTHealth en Houston, para el medio ‘Business Insider’.

El principal motivo de un falso negativo en un test de embarazo es que la prueba se ha realizado antes de tiempo. Foto: iStock

En diálogo con la cadena de televisión estadounidense ‘Univisión’, la ginecóloga y obstetra Ana Carolina Lúcio Pereira recomienda la realización de la prueba solo después del retraso menstrual, pues antes de eso es poco probable que los valores de hCG sean suficientemente elevados para ser detectados en los exámenes tanto de sangre como de orina.

La orina está diluida

Para obtener un resultado más preciso en una prueba de embarazo, la orina deberá tener una concentración alta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Esto, según Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, ocurre a primera hora de la mañana, por lo que es en ese momento que debe optar por realizarse el test.



No es aconsejable beber muchos líquidos -agua u otras bebidas- antes de realizar la prueba, pues esto hará que la orina se diluya y reduzca la concentración de hCG.

Las pruebas de embarazo se basan en detectar la hCG. Foto: iStock

Si está realizando la prueba en casa, debe verificar la fecha de vencimiento, para asegurarse de que no esté caducada. Clear Blue, una marca que ofrece productos de diagnóstico para el hogar, como pruebas de embarazo, señala que los test deben permanecer a una temperatura de entre 2 y 30 °C, para aumentar su efectividad.

Hormona hCG en exceso o fragmentada

Tanto la gonadotropina coriónica humana en exceso como en estado fragmentado pueden arrojar un resultado falso negativo, según el portal ‘Forbes Health’. En el primer caso, los altos niveles de la hormona pueden abrumar la prueba, generando algo que se conoce como ‘efecto gancho’.



En el segundo escenario, la prueba puede analizar la hormona fragmentada, en lugar de la que se encuentra intacta. “El anticuerpo de señal de la prueba no responde a la hormona fragmentada y, por lo tanto, el agente colorante de la prueba no se activa, lo que genera un falso negativo”, detalla el portal citado anteriormente.

Otras posibles causas

De acuerdo con la Clínica Buenavista, especializada en todos los aspectos de la salud reproductiva, sexual y del aparato urinario de la mujer y del hombre, el resultado falso negativo también podría ser producido por un embarazo ectópico, pues el óvulo no se implanta en el útero, sino en las trompas de falopio. Esto puede ocasionar un retraso en la producción de la hormona gonadotropina coriónica humana.



De la misma manera, esto puede ocurrir cuando la mujer está con alguna medicación que puede afectar al resultado de la prueba.

El resultado falso negativo se puede dar ante la presencia de un embarazo ectópico. En ese caso, se debe consultar de inmediato al especialista. Foto: iStock

Ante la obtención de resultados dudosos, lo que se aconseja es acudir con el especialista. Lo mismo ocurre cuando se tienen dificultades para interpretar los resultados de los test. Mayo Clinic recomienda repetir la prueba de embarazo unos días o una semana después de que la menstruación se haya retrasado.

