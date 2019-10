¿Qué tan malos hábitos alimentarios tiene? Esto dicen los expertos

¿Qué tanto tiempo se toma para decidir los alimentos que consumirá durante la semana? Esta tarea, que en medio del corre corre del trabajo, la familia o el estudio podría parecer algo poco crucial o de fácil solución, es más importante de lo que cree.



La alimentación es, de hecho, uno de los aspectos más relevantes de su vida, pues lo acompañará a lo largo de toda su existencia y determinará el tipo de vejez y desempeño que tendrá.



Por eso, a diferencia de los que muchos creen, la conducta alimentaria sí debe regularse, no sólo en cuanto a la cantidad o calidad de los nutrientes, sino a través de un aspecto esencial del ser humano: las emociones.

Esta vez EL TIEMPO y la FAO le dejan algunas reflexiones hechas por los expertos en nutrición que podrían cambiar su forma de relacionarse con la comida:

No caiga en los afanes de la globalización

La agitada rutina impuesta por la globalización nos ha llevado a sobrevivir en medio de un modelo que promueve el consumo de productos procesados y ultraprocesados como comidas rápidas, paquetes y bebidas azucaradas, caracterizadas por ser poco saludables. Esto ha obligado a los consumidores a dejar de lado las costumbres, los hábitos alimentarios de cada país y las condiciones medioambientales del territorio natal.



El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas por el afán sobre el consumo han propiciando cambios socioculturales que traen consigo hábitos inadecuados y una serie de enfermedades, por eso no elija sus desayunos, almuerzos y comidas a la ligera, haga un plan de alimentación.

Retome los hábitos alimentarios tradicionales de su país

Colombia tiene hábitos alimentarios que forman parte de su historia, de sus tradiciones y de su cultura: comer en casa, charlar alrededor de la mesa en familia y preparar los alimentos de manera casera son prácticas que pueden mejorar el consumo comidas saludables en su hogar.



El tener poco tiempo para cocinar o comer se ha convertido en algo común entre trabajadores e universitarios, favoreciendo a la industria de productos industrializados. No obstante, esta última opción afecta de manera severa la salud de las personas, de ahí que se haya incrementado el número de personas con enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus, enfermedades cerebro vasculares, cardíacas y el exceso de peso.



Por esta razón, es de vital importancia retomar las prácticas alimentarias tradicionales que favorecían el consumo de alimentos propios, tradicionales, frescos, de nuestras regiones y que son parte de nuestra cultura... que el afán no le impida comer el típico ajiaco, la bandeja paisa o el plato típico de su preferencia.

Las ventajas de cocinar en casa

Son muchas las ventajas que usted puede estarse perdiendo por tomar la alimentación como algo que se debe solucionar a las carreras y fuera del hogar. Por ejemplo, sabía que el comprar en temporada de cosecha significa un precio mucho más cómodo para el consumidor.



Cocinar en casa y comer en familia está directamente relacionado con la salud de los colombianos, de ahí que en las Guías Alimentarias –un documento que ofrece al público mensajes claves sobre el modelo de consumo de alimentos diarios- se refiere concretamente a esta temática.

En estas se invita a comer más alimentos frescos y menos procesados, ya que con esto se evitan tener en su dieta azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas y trans, que son poco saludables.



Si se decide por lo natural, favorecerá el logro de una buena alimentación desde la infancia hasta la vejez, garantizando un crecimiento y desarrollo adecuados, así como el mantenimiento del bienestar corporal.



Estas recomendaciones también quedaron incluidas en la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición realizada en el 2014 por la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) donde se aprobó la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción. Allí se incluyó un conjunto de opciones normativas y estrategias para promover una alimentación variada, inocua y saludable en todas las etapas de la vida.

¿Pautas alimentarias?

Algunos estudios concuerdan con la idea de que los comportamientos frente a la alimentación se adquieren a través de la experiencia directa con la comida en el entorno familiar, social y las tradiciones culturales.



Por esta razón, se ha evidenciado que hay factores asociados a la alimentación dentro de los que se incluyen aspectos nutricionales, fisiológicos, biológicos, genéticos, así como componentes psicológicos, sociales y culturales que forjan las pautas alimentarias y que inciden en la determinación de lo que muchos autores señalan como conducta alimentaria.



Así que la recomendación es sencilla: elija natural, cocine en casa y coma en familia: una manera fácil y sencilla de tener una buena salud.

¿Participó del #DesafíoQuéTeComes?

Durante la semana de la alimentación Saludable, EL TIEMPO y La FAO retó a los lectores a participar de #DesafíoQuéTeComes. A continuación destacamos algunos de los trinos de nuestros participantes destacados:

Foto: @Hernan_camelo

Foto: @monykreyes1

Foto: @maría_koronado

Foto: Tatiana02261866

Este #QuéTeComes fue hecho en alianza con el área de Alimentación y Lucha

contra la Malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo diarav@eltiempo.com