La clorofila es un compuesto que se encuentra principalmente en las plantas, pero también en ciertas algas y algunas bacterias. Sus dos principales funciones son las de aportar el color verde a los vegetales y es la encargada, junto a la luz, de llevar a cabo la fotosíntesis.



Sin embargo, pocos saben que la clorofila cuenta con propiedades muy beneficiosas para la salud del ser humano.



La clorofila se puede obtener de las plantas o de suplementos, aunque los suplementos pueden ser más efectivos. Esto se debe a que es posible que la clorofila no sobreviva a la digestión el tiempo suficiente para su absorción.



Los suplementos de clorofila son en realidad clorofilina, que contienen cobre en lugar de magnesio. Cuando se toman dosis de clorofilina, el cobre se puede detectar en el plasma, que indica que ha habido absorción.



Según expertos, la clorofila contribuye a eliminar toxinas e impurezas del cuerpo gracias a las cualidades purificadoras que contiene. Además, gracias a ello, también puede mejorar el flujo de sangre a través del cuerpo. Es por ello que tomar batidos hechos a base de vegetales puede ser muy favorecedor para el organismo.



Las propiedades a destacar de la clorofila son las siguientes:



Antioxidante: los altos niveles de vitamina A, C y E convierten a la clorofila en un poderoso antioxidante para nuestra salud.



Antiinflamatoria: las propiedades antiinflamatorias de la clorofila hacen que esta sea una sustancia importante en ciertos tratamientos como, por ejemplo, el de la artritis.

Esta actúa y combate el crecimiento de las inflamaciones provocadas por determinadas bacterias.



Desintoxicante: la clorofila ayuda a oxigenar todo el organismo (sangre y células),



Desodorizante: cabe destacar que la clorofina también combate las bacterias de la boca, favoreciendo un mejor aliento.



Un dato interesante es que la clorofila suele estar recomendada para aquellas personas que tienen problemas a la hora de conciliar el sueño. Esto se debe a que es una sustancia con propiedades calmantes que ayudan a reducir los nervios y algunos síntomas de la ansiedad de forma natural.

