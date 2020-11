Los hallazgos que llevaron a la intervención de la EPS Comfacundi

Luego de comprobar el deterioro de los servicios que pone en riesgo la salud y la vida de sus más de 170.000 afiliados, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar al programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) y designó a Víctor Julio Berrios Hortúa como liquidador.

La decisión, según el ente de control, obedece a que tras el análisis de indicadores técnico-científicos, financieros y jurídicos se encontró “que Comfacundi no ha logrado resolver los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva de vigilancia especial, lo que representa un riesgo para la atención de su población afiliada en Bogotá y Cundinamarca”.



En ese sentido, más de 174.000 afiliados de la EPS en Bogotá y 23 municipios de Cundinamarca serán trasladados por el Ministerio de Salud en los próximos días a otras aseguradoras que no tengan medidas de vigilancia, según explicó el delegado para medidas especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero.

Durante el proceso, la EPS en liquidación deberá garantizar la prestación de los servicios en términos de calidad y

“Durante el proceso, la EPS en liquidación deberá garantizar la prestación de los servicios en términos de calidad y oportunidad”, agregó Guerrero.



Entre los hallazgos en materia asistencial, jurídica y financiera de Comfacundi está que en los primeros nueve meses del presente año recibió 2.459 quejas, ocupando el segundo puesto entre las EPS del régimen subsidiado. Las principales reclamaciones de los usuarios están centradas en la restricción en la libre escogencia de la EPS, la falta de asignación de citas de consulta con medicina general y la oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada.



Fuera de eso, Comfacundi “presenta un bajo cumplimiento en los indicadores que evalúan la gestión del riesgo para patologías cardiovasculares, renales, diabéticas e hipertensivas, entre otras".



“En la gestión del riesgo frente a enfermedades como cáncer de cérvix y mama, presenta un porcentaje crítico del 0 por ciento en cumplimiento de los indicadores. De hecho, ha sido notificada de 98 acciones de tutela en salud con corte a agosto de 2020, de las cuales 71 pertenecen a eventos PBS (Plan de Beneficios en Salud) y 27 corresponden a eventos NO PBS (tecnologías no incluidas en el PBS)”, explica la Supersalud.



Por otro lado, el ente de control indicó que los pasivos de la empresa aumentaron considerablemente en $ 146.508 millones, al pasar de $12.562 millones en 2012 a $159.070 millones en agosto del 2020.



“El patrimonio decreció en $ 76.792 millones, al pasar de menos $ 7.279 millones en 2012 a menos $ 84.072 millones a agosto del 2020. La entidad incumple con las condiciones financieras y de solvencia (capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de Inversiones de las reservas técnicas)”, remató la Superintendencia.



En los dos últimos años, la Supersalud ha ordenado la liquidación de siete EPS (Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud, Saludvida, Manexka, Cafesalud, Saludcoop) y se han trasladado a cerca de 3´000.000 de usuarios.

