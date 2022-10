Hablar sobre los orgasmos femeninos no siempre es tan fácil. Existen muchos mitos y tabúes alrededor de ello, pero a su vez varías investigaciones que tratan de entender porque a algunas mujeres se les dificulta tener más un orgasmo que a otras, o en este caso, por qué hay mujeres que suelen fingirlos.

Un estudio realizado por la Universidad Eötvös Loránd de Hungría buscó entender los motivos o razones por las cuales algunas mujeres fingían llegar al clímax. La conclusión en sí se podría llegar a considerar polémica, pero no es algo que no estuviese antes sobre la mesa.



Según la investigación, las mujeres tendían a fingir un orgasmo, con el fin de satisfacer a su pareja, en especial porque el no hacerlo puede causarles inseguridad o temor a ser consideradas “anormales” o “disfuncionales”.



En el informe publicado por la revista ‘Science Direct’ se explica que esta conclusión se dio después de que 360 mujeres, todas entre los 30 y 33 años, cisgénero y heterosexuales, respondieran una encuesta anónima sobre su vida sexual, enfocándose en la frecuencia y motivos para fingir el orgasmo.

Inseguridad, presión e insatisfacción

Todas las mujeres en el estudio tenían una relación sentimental con vida sexual activa y dijeron haberse masturbado al menos una vez en su vida. Foto: iStock

Los primeros hallazgos dicen que la dificultad orgásmica en las mujeres está relacionada tanto con niveles altos de inseguridad personal, como con la preocupación por la autoestima de su pareja, es decir, que les preocupa ser percibidas como incapaces de poder sentir placer y así mismo, no poderle demostrar lo mismo a su compañero sentimental.



Esto es importante tenerlo en cuenta, pues en el estudio, las mujeres que están en relaciones a largo plazo, tienen más probabilidades de experimentar un orgasmo real durante el sexo en pareja (67 %), en comparación con las mujeres que acababan de comenzar una relación (34 %) o que tenían encuentros casuales (11 %).

Hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar de tener una vida sexual plena. Foto: iStock

Pero esto tiene sus matices. La calidad de la relación también es un aspecto importante, pues quienes se sentían insatisfechas en su relación tendían a fingir un orgasmo con su pareja. El contexto, por otro lado, también influirá en la presión social y cultural que puedan llegar a sentir.



Esto también se evidenció en otra investigación publicada por la Universidad de Kansas en el 2013 y publicada en la revista ‘Journal of Sex Research’, la cual decía que el 68 por ciento de las mujeres encuestadas se había sentido de alguna forma presionada por satisfacer a su pareja. Esto se debe en gran parte a la concepción que se tiene sobre la intimidad y la compatibilidad sexual.

Fatiga o aburrimiento

El autoplacer ha sido una opción para muchas personas que no encuentran el placer que buscan en el sexo. Foto: iStock

En otros casos, los científicos revelaron que algunas mujeres fingen el orgasmo por factores externos o coyunturales, como la fatiga, el aburrimiento, el agotamiento o el deseo de terminar el acto lo antes posible.



Aun así, este muchas veces sigue lindando con el hecho de que igualmente se busque una aprobación por parte de la pareja, o en otros casos, evitar que el interés sexual se pierda.



De hecho, en el estudio de la Universidad de Kansas se habla de que las mujeres tampoco quieren herir el ego o los sentimientos de los hombres, razón por la cual hay una presión implícita al momento del acto sexual.



Sin embargo, en el artículo relacionado en la investigación, escrito por Breanne Fahs de la Universidad de Arizona se explica que esto puede llegar a ser contraproducente, pues no hay una exploración íntima de lo que realmente es placentero para cada mujer y el hacer esto de manera prolongada puede generar episodios constantes de insatisfacción y frustración en el acto.

