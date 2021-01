¿Cómo se explica la disparada de contagios que se vive en Bogotá?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sorprendió ayer, durante la rueda de prensa en la que anunció las nuevas medidas de confinamiento para la ciudad, al afirmar que la aceleración de los contagios que se vive desde la última semana de diciembre podría explicarse por la circulación en el país de la variante británica del SARS-CoV-2.

La funcionaria explicó que a esa hipótesis había llegado con las autoridades de salud tras comprobar un aumento fuera de la tendencia en la transmisibilidad del virus en la última semana epidemiológica del año, especialmente en la localidad de Usaquén, en la que, según afirmó, residen la mayoría de los habitantes que han regresado de viajes por el exterior.



Y aunque López aclaró que era una posibilidad que necesitaba comprobarse con análisis genómicos, el Instituto Nacional de Salud (INS) reaccionó rápida y tajantemente e indicó que la vigilancia especial que se ha hecho a los viajeros internacionales no ha arrojado la presencia de dicha variante en el país.



El INS puntualizó que actualmente se está haciendo un monitoreo tomando muestras a los pasajeros que llegan del Reino Unido y por eso se puede decir que hasta el momento los análisis no confirman la circulación en Colombia de la nueva variante.



Vale decir que según un estudio del Imperial College de Londres, la nueva variante conocida como B117 (o también VUI-202012/01) es cerca del 50 por ciento más transmisible que otras, y esto eleva el número R (que representa el número de personas promedio a las que una persona infectada puede contagiar) en entre 0,4 y 0,7.



En medio de la controversia que levantó la hipótesis planteada por la Alcaldía de Bogotá, lo cierto es que la capital y el resto del país siguen enfrentando cifras preocupantes de infecciones y muertes por covid-19. Ayer nuevamente se reportó el mayor número de casos en un día (17.576) en lo que va de pandemia y se notificaron 344 muertes, con lo que el país superó las 45.000 defunciones confirmadas por el virus (45.067).



Lo grave de todo esto es que según epidemiólogos consultados los números informados son la realidad de varias semanas atrás, probablemente de mediados de diciembre e incluso Navidad, por lo que en los próximos días es probable que los datos sigan en aumento.



Bogotá, por ejemplo, sobrepasó ayer los 500.000 casos detectados (501.691) y a comienzos de diciembre tenía 347.323. Incluso, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero se han diagnosticado 50.558 pacientes de covid-19, el 10 por ciento de lo que va de pandemia.



Sin embargo, para Silvana Zapata, epidemióloga, hay otras razones más fuertes que la hipotética circulación de la variante británica del Sars-CoV-2 para explicar el aumento de infecciones en Bogotá. Enumera, por ejemplo, el mal uso de las mascarillas en todos los espacios; las reuniones familiares sin precaución, ni planeación; las novenas en sitios cerrados; aglomeraciones en los centros comerciales y almacenes de cadena con espacios no ventilados; incremento de interacciones con los adultos mayores; reuniones multitudinarias de hinchas sin tapabocas ni distancia; y falta de rastreo de contactos por parte de las EPS a los casos positivos.



Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública, expone que incluso si la nueva variante ya está circulando no es el principal problema, pues a su juicio la aceleración de casos se debe al mayor número de aglomeraciones en diciembre. “Bogotá no hizo toque de queda en la noche de velitas, navidad y año nuevo a pesar que desde la academia se solicitó. El PRASS del Ministerio de Salud no está funcionando, pues se deberían estar detectado entre cuatro a 10 contactos por caso positivo y se están detectando solo dos. Y los equipos de vigilancia epidemiológica de las EPS y las secretarias de salud son insuficientes”, manifiesta.

Zulma Cucunubá, epidemióloga del Imperial College de Londres, coincide en que si bien es posible que la nueva variante esté circulando ya, esto no necesariamente la hace la más predominante y la asociación entre la presencia o predominancia de cierta variante con el aumento de casos no es algo tan fácil de determinar.



Y en ese sentido apunta que el incremento de contactos durante la época de finales de noviembre y diciembre, que fue muy alto en todas las ciudades, podría explicar el aumento de casos actual. “Adicionalmente, las localidades de Bogotá más afectadas en este pico son principalmente aquellas que se afectaron menos en el primer pico. Aún así, es muy importante seguir fortaleciendo la vigilancia genómica. Esto nos ayudará también a tener mejores datos para la toma de decisiones en cuanto a control y vacunación”, afirma.



Finalmente, Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló directamente que la segunda ola que está enfrentando el país “ocurre por la relajación en las medidas”.



Álvarez sostuvo que, como se sabe, la dinámica del virus depende directamente del comportamiento de las personas y en ese sentido las festividades de navidad y año nuevo reflejan el incremento en el mes de enero de casos positivos. “Es evidente que en esta segunda ola de covid-19 que enfrenta el país hay un aumento importante de contagios. La relajación de las medidas de autocuidado fue lo que llevó a esta segunda ola”, señala.



Finalmente, envió un mensaje de “no bajar la guardia con las medidas de cuidado tales como el lavado de manos, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento social, que hacen la diferencia entre estar sano o contagiado y tener que asistir a una UCI”.

UNIDAD DE SALUD