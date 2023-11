¿Por qué está actualmente en crisis el sistema de salud de Colombia? Análisis

Los sistemas de salud de todo el mundo viven, desde siempre, bajo constantes presiones. Los costos de las tecnologías, el aumento de la expectativa de vida y el cada vez mayor consumo de salud llevan a que el sector sanitario padezca, con frecuencia, crisis que afectan la prestación del servicio. Y Colombia, en ese escenario, no es la excepción. Hoy, la problemática de financiamiento, de deudas y de obtención de medicamentos son algunas de las presiones más visibles que atraviesa el sistema y que lo han llevado, bajo el concepto de expertos como el exministro de Salud Alejandro Gaviria, “a la peor crisis en sus 30 años de existencia”.



Lo cierto es que, con cada Gobierno, las EPS y otros actores han enfrentado algunos de los obstáculos que ha atravesado el sistema, o bien han sorteado y aplazado otros. Sin embargo, según explica el también exministro y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, lo que se ha visto durante los últimos meses es que el actual Gobierno se mantiene en la posición de no afrontar las deudas y desajustes financieros que venían desde el pasado.

“Nosotros hemos advertido desde Así Vamos en Salud que hay una desfinanciación estructural del sistema, que viene de antes, y que los Gobiernos anteriores han tratado de mejorar y de aliviar. Eso tiene que ver fundamentalmente con que el Plan de Beneficios en Salud (PBS) que tenemos como colombianos, que es muy amplio e incluyente, nos está costando más de lo presupuestado. Y eso parecería que este Gobierno no lo ha querido aceptar. Porque el Gobierno habla de unos desembolsos que hacen a partir de un techo presupuestal que se aprueba anualmente, pero es justamente ese techo presupuestal el que no está financiando de manera adecuada y suficiente el paquete de beneficios que los colombianos están requiriendo en materia de salud”, resalta Galán.

La escasez de medicamentos

Todo eso se ha visto reflejado, durante las últimas semanas, en acciones judiciales y empresariales que solo empeoran la situación actual del sistema. Por ejemplo, el lunes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó esta semana al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) generar un plan de acciones urgentes para enfrentar esta problemática.

La magistratura recalcó que tanto el Minsalud como el Invima tienen 10 días (contados desde el 30 de octubre) para generar un plan que permita asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio y de los demás principios activos que presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de la población.

También deberán priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Invima y que se encuentran actualmente pendientes, a fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales. De igual manera, ambas entidades tendrán que “definir las estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamentos”.

Según le explicó a EL TIEMPO Luis Alfredo Zamudio, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la decisión surge por las acciones que ha venido tomando la Procuraduría alrededor de la escasez de medicamentos en el país, entre ellas, una decisión tomada la semana pasada de abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; la directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas Peláez; y la exministra Carolina Corcho, por la presunta omisión del cumplimiento de funciones con relación a la escasez de medicamentos que se ha visto durante 2023.

Guillermo Jaramillo y Carolina Corcho serán investigados por la Procuraduría debido al desabastecimiento de medicamentos. Foto: Néstor Gómez y César Melgarejo/El Tiempo

Como se ha dicho, el desabastecimiento de medicamentos no es un problema nuevo, de hecho la exministra Carolina Corcho solo llevaba 10 días en su cargo cuando el año pasado tomó medidas para intentar frenarla. Y aunque en los últimos meses el Gobierno ha logrado avanzar en darle solución, no logra resolverse de fondo el problema. El Gobierno ha logrado pasar de novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos en marzo de este año a una cifra de 245 principios activos bajo las categorías de monitorización en riesgo de desabastecimiento o desabastecido al mes de octubre.

Ahí tiene mucho que ver, según Augusto Galán, el rol de un Invima “acéfalo” que durante casi año y medio ha permanecido sin director nombrado en propiedad y donde se espera que llegue en los próximos días Germán Velásquez, filósofo y magíster en Economía con dos décadas de experiencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien deberá capotear la lentitud en el procesamiento de solicitudes, la escasez de principios activos (por diversas razones) y los requerimientos de un sector que, según actores empresariales, no ha sido priorizado a pesar de que se requieren allí acciones urgentes.

Según explicó el ministro Jaramillo, lo cierto es que el desabastecimiento, hoy por hoy, viene siendo generado por otros actores, dado que los medicamentos existen en el mercado, pero los usuarios no los pueden conseguir dentro del canal institucional, sino que tienen que comprarlo de sus recursos en farmacias y droguerías del canal comercial.

En rueda de prensa, Jaramillo utilizó un artículo publicado en este diario que retrata algunas de las historias de personas afectadas por la falta de fármacos para señalar que sí hay medicamentos, pero que la gente tiene que comprarlos en farmacias.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa hoy. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

Presupuestos Máximos: el conflicto de Cruz Verde y Sanitas



La otra gran crisis que vio esta semana el sistema fue la fuerte disputa entre Cruz Verde y Sanitas y que amenaza el suministro de medicamentos que no están contemplados en el PBS, un problema que no tiene relación con la escasez y desabastecimiento general de fármacos que atraviesa el sistema desde hace meses.

El gestor farmacéutico anunció que, a partir del 15 de noviembre de este año, dejará de entregar más de 6.509 biológicos e insumos a la segunda EPS más grande del país. La situación pone en riesgo a por lo menos 33 mil usuarios mensuales que, en su mayoría, tienen enfermedades de alto costo como cáncer o enfermedades crónicas.

Esta semana Cruz Verde tomó la decisión de no entregar más medicamentos e insumos a usuarios de EPS Sanitas por las deudas que esta última tiene con la droguería. Foto: iStock

Dicha crisis viene de los Presupuestos Máximos, que es lo que el Estado paga mensualmente por aquellas prestaciones que no están dentro del PBS. Según explicó Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas, lo cierto es que mientras a sus usuarios se les entregan servicios mensuales por más de 50 mil millones de pesos en No PBS, el Gobierno solo les reconoce 32 mil millones, lo que ha llevado a que se incremente la cartera mensual con Cruz Verde y hayan llegado a un límite de deuda de más de 400 mil millones de pesos que no pueden pagar. “Ahí existe un hueco que se acumula progresivamente y por el que no ha podido ser reconocido el dinero a Cruz Verde”, aseguró Rueda.

Ante ello, el ministro Jaramillo ha insistido en que a las EPS se les paga a tiempo, eso a pesar de que el gremio ha reconocido que lo que dice el jefe de la cartera es cierto pero que el verdadero problema es que no se paga lo suficiente. “Sanitas es una de las EPS que recibe más por UPC y, además, una de las que más recibe Presupuestos Máximos. O sea que tiene una muy buena UPC, recibe lo suficiente”, dijo el jefe de la cartera sanitaria.

Sigue el debate de la reforma de la salud



Mientras todas estas crisis se juntan, el Gobierno capotea su reforma de la salud que este miércoles regresa al debate en la plenaria de la Cámara de Representantes (véase nota anexa) donde el oficialismo asegura que la actual crisis muestra la importancia del proyecto legislativo y la oposición enfatiza en que estas presiones están impulsadas por el Gobierno para justificar la reforma.

Entretanto, los principales afectados, siempre, terminan siendo los usuarios quienes han visto durante las últimas semanas (y verán a futuro de seguir así) afectaciones a la prestación de su servicio de salud.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

