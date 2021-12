Ante la duda frecuente sobre si es mejor para el organismo beber el jugo de las frutas en vez de ingerirlas en su estado sólido, diversas fuentes apuntan a que la respuesta es 'no'.



Según expertos, es más saludable comer la fruta por la cantidad de fibra y nutrientes que recibe el cuerpo, entre otros beneficios.

De acuerdo con una publicación de la página web de Clínica Mayo, el líquido contiene la mayoría de las vitaminas, minerales y sustancias químicas vegetales (fitonutrientes) que se encuentran en la fruta. Sin embargo, las frutas y verduras enteras también tienen fibra saludable, que se pierde en la mayoría de los jugos.



El portal médico aclara que "no hay evidencia científica de que los jugos extraídos sean más saludables que el jugo que se obtiene al comer la fruta o verdura en sí".



En la misma línea, un estudio publicado en la revista británica BMJ, recogido por el medio estadounidense 'Healthday', confirma que, al exprimir la fruta para hacer jugos, se pierde parte de la fibra de esta. Además, al tomarlos también se pueden consumir más calorías que al comer la fruta entera.



Los investigadores del estudio observaron, mas no demostraron, que beber jugo de fruta cada día aumentaba las probabilidades de diabetes en un 21 por ciento. Y es que pasa que los jugos aportan una mayor carga de azúcar que promueve mayor liberación de insulina en el páncreas, por lo que los niveles de azúcar en sangre se elevan con mayor intensidad.



La fruta es uno de los alimentos más recomendados. Foto: Archivo Particular

En una artículo de Catalina Gallo para EL TIEMPO, la nutricioista Diana Milena Rojas, de la Universidad Javeriana, explica que la cantidad de azúcar en las frutas es baja, pero al prepararlas en jugo -ya sea con extractor, licuadora o exprimidor- se aumenta el azúcar molecularmente. El paladar no lo siente, pero el incremento sí se presenta y es aún mayor cuando se mezclan varias de ellas en un solo jugo.



Además, para obtener un vaso de jugo se requieren más frutas –que representan más azúcar– que las que se pueden consumir enteras. Un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, se extrae de no menos de tres naranjas, cantidad que por lo general la gente no consume.



El jugo de naranja, en su concepto, es una de las bebidas con las que más se triplica la carga de azúcar, y por eso no es cierto que sea el más indicado para los diabéticos o para querer bajar de peso.



Algunas frutas tienen más azúcar que otras, explica Rojas, y señala que las fresas, el kiwi, la granadilla, los frutos rojos, la uchuva, las uvas verdes, la pera verde y el limón son bajas en azúcar, mientras que el banano, la sandía, las uvas rojas y la manzana roja son frutas con mayor contenido de azúcar.



Ahora bien, el hecho de que los jugos de frutas y los batidos no sean la opción más nutritiva no significa que no se puedan tomar de vez en cuando; de hecho, Rojas afirma que uno al día no hace daño. Eso sí, lo mejor es prepararlo sin azúcar adicional y no convertirlo en la única fuente de frutas y verduras.

