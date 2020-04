El cambio de opinión sobre uso de tapabocas y lo que implica

Atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud ordenó el uso de tapabocas para toda persona que use el transporte público o esté por fuerza mayor en lugares con aglomeraciones y en donde no se pueda garantizar una distancia mínima de un metro con otros.



“Se tendrá que usar en buses, taxis, plazas de mercado, supermercados, bancos y farmacias, entre otros”, informó la cartera.

Esta decisión, valga decir, se ciñe a la nueva evidencia que sobre el tema ha encontrado la ciencia, pues, como debe recordarse, en el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus se insistió en que el uso de tapabocas no era recomendado para toda la población sino solo para enfermos o personal de la salud.



(Lea también: Uso de tapabocas, obligatorio en transporte público de las ciudades)



En concreto, la OMS dio línea la semana pasada al afirmar que apoyaba a los países que estaban recomendando el uso de generalizado de tapabocas, telas o cubiertas faciales caseras, con la salvedad de que las máscaras quirúrgicas N95 deben reservarse para profesionales de la salud.



“Podemos ver circunstancias en las que el uso de máscaras, tanto caseras como de tela, a nivel comunitario ayuda con una respuesta global integral a esta enfermedad”, declaró la semana pasada Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS.



Ryan, no obstante, aclaró que esta recomendación debe hacer parte de un paquete integral de guías de prevención, que incluya el distanciamiento social, pruebas rápidas masivas y el lavado de manos, porque no se puede bajar la guardia frente a la pandemia.

Podemos ver circunstancias en las que el uso de máscaras, tanto caseras como de tela, a nivel comunitario ayuda con una respuesta global integral a esta enfermedad FACEBOOK

TWITTER

Y si bien la OMS guardó distancia frente al uso de máscaras, por el riesgo de acaparamiento que podía generar, lo cierto es que varios estudios científicos y la experiencia de los países han llevado a un redireccionamiento.



De hecho, la semana pasada Austria, Eslovaquia y la República Checa, así como el estado de California en Estados Unidos, se anticiparon y pusieron como requisito el uso de tapabocas en lugares como supermercados.



La semana pasada, investigadores de la Universidad de Hong Kong publicaron un artículo en ‘Nature’ en el que se sugería que el uso de tapabocas podría impactar favorablemente en la transmisión de coronavirus humanos y virus de influenza de personas sintomáticas.



Jeremy Howard, investigador de la Universidad de San Francisco, apunta que los tapabocas no tienen que ser complejos para ser efectivos y que estos elementos de protección se pueden fabricar en casa a partir de camisetas, tijeras y bandas elásticas.



La razón de la efectividad de estas máscaras, explicó hace un tiempo Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., está en que

¿Cómo sería en Colombia?

El Ministerio de Salud puntualizó que esta medida es complementaria y no elimina la necesidad de lavarse las manos ni el distanciamiento social; sin embargo, es sabido que los tapabocas escasean en el país desde hace varias semanas. Por esa razón, la preocupación que surge a nivel nacional es de dónde saldrán estos elementos ante la escasez motivada por el exceso de demanda y el acaparamiento, además de quién los costeará.



Hace unos días, el Ministerio de Trabajo dijo que los elementos de protección para los profesionales de la salud deben ser cubiertos por las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y, en ese sentido, la salubrista Elizabeth Beltrán asegura que para estos trabajadores el transporte público debe ser una extensión de su trabajo, por el riesgo actual que conlleva llegar a hospitales después de haber estado expuestos en espacios donde no es posible el distanciamiento social.



“Esta coyuntura exige excepciones y la génesis de normas pertinentes”, agregó Beltrán.



Por otro lado, César Burgos, ex presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, asevera que es urgente que autoridades de salud, universidades e investigadores recojan evidencia clara que permita o descarte la utilidad de los tapabocas de elaboración casera a partir de tejidos específicos con el objeto de que la gente o en el país se oriente a la fabricación de estos elementos de manera adecuada.



“Hace tiempo, en los hospitales, antes de la era de los desechables, los tapabocas formaban parte de la dotación hospitalaria elaborados en tela que se esterilizaban, y se reutilizaban sin problema. A eso podríamos volver con la debida orientación”, remata Burgos.



No está de más, según Beltrán, que las EPS consideren que a través del sistema de salud (con la financiación adecuada) provean estos elementos a sus afiliados de riesgo cuando estos tengan que salir a la calle. “Las aseguradoras deben tener clasificados a estos grupos y sobre esto queda fácil hacer un cálculo sobre una inversión que, sin duda, se reflejará en bienestar”, concluyó.



UNIDAD DE SALUD