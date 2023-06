Existen dos tipos de herpes: la simple de tipo 1 (VHS-1) que causa infección en la boca o alrededor de ella, y el virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2), al que se le conoce como herpes genital.



Aunque ambos son un virus que se puede contagiar por el contacto, el VHS-2 se transmite casi exclusivamente por vía sexual y causa una infección en el área genital o anal.



Y a pesar de ser una infección común, en los Estados Unidos, aproximadamente una de cada seis personas entre 14 y 49 años tiene esta Enfermedad de transmisión sexual, según los Centros para el Control y Diagnóstico de Enfermedades (CDC) de ese país, no existe una cura definitiva.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de salud y bienestar. Únase acá.

El herpes genital se transmite casi exclusivamente por vía sexual, a través del contacto con superficies genitales, la piel, úlceras o líquidos de una persona infectada por el virus, y produce una infección en la zona genital o anal, describe la Organización Panamericana de la Salud, (OPS).



Le puede interesar: (Así es el herpes, una infección para toda la vida)

Facebook Twitter Linkedin

El herpes labial tampoco tiene cura. Foto: iStock

Lo más riesgoso es que mayoría de las personas infectadas no saben que tienen el virus y pueden contagiarlo al no usar protección.



Sin embargo, algunos de los síntomas, suelen aparecer de cuatro a siete días después del contacto sexual, y se caracterizan por la presencia de una o varias vesículas o llagas abiertas llamadas úlceras en la región genital o anal, según el artículo de los CDC. Los brotes pueden ser muy dolorosos y reaparecer con cierta regularidad.



Otros síntomas son similares a los de las infecciones, como la fiebre, dolores corporales y ganglios linfáticos hinchados.



Lea más: (Herpes genital en mujeres: mitos, síntomas y detalles de la infección)



Recuerde que si tiene alguna sospecha lo mejor es que un profesional de la salud le haga un chequeo.

El tratamiento para el herpes genital

A pesar de ser una enfermedad de transmisión sexual frecuente, no existe una cura para el herpes debido a que es una infección viral crónica.



No obstante, hay medicamentos que pueden prevenir o disminuir la duración de los brotes como los antivirales aciclovir, valaciclovir o famciclovir, según el Manual MSD. Estos reducen las posibilidades de contagio.



Siga leyendo: (Herpes genital: ¿qué es y cuáles son sus síntomas?)



A este tratamiento se le pueden añadir otros medicamentos tópicos como cremas o pomadas para hacer que los brotes tarden menos tiempo y sean menos dolorosos.



Las estrategias terapéuticas para el manejo del herpes genital suelen ser tratar los brotes cuando ocurren (terapia episódica), o intentar prevenir futuros brotes (terapia supresora).

Pero es importante recalcar que el herpes no tiene cura y que una vez se adquiere el virus permanece en el cuerpo.



Varias investigaciones apuntan a que al vivir en las células nerviosas, por lo general, debajo de la piel, el virus se mantiene latente o inactivos por mucho tiempo.



Sin embargo, no se conoce con claridad qué provoca su activación, por lo que los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones de higiene personal como el no compartir rastrillos, toallas o cepillos de dientes.



Planned Parenthood recomienda tomar baños calientes, mantener el área seca porque la humedad es contrapoducente, usar ropa suave y suelta, ponerse compresas de hielo en las llagas y tomar analgésicos para el dolor.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias de salud en EL TIEMPO