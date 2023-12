¿Por qué el café lo hace sentir más despierto? Estos son los efectos en su cerebro

La cafeína es una sustancia que se puede encontrar de manera natural en algunas plantas, en el mismo café o el té. También se puede producir de forma sintética y añadirse a distintos tipos de bebidas energizantes, comestibles con dulces y elementos de repostería e incluso medicamentos, de acuerdo con 'MedlinePlus'.

En la cultura popular se conoce que este compuesto tiene un efecto vespertino en el cuerpo, cuando siente deseos de descansar y está sometido por la melatonina, la hormona del sueño.



Muchos prefieren las tazas de café para lograr que su cerebro se despierte y la sensación de sueño desaparezca. Sobre todo en las primeras horas de la mañana o en la tarde, especialmente después de almuerzo, cuando el cuerpo se encuentra en su proceso de digestión y la mente y el cuerpo sienten cierta somnolencia.



Para ello, algunos acuden directamente a la cafeína de manera natural en tinto o café, y otros utilizan sus productos mezclados con varios ingredientes, como los energizantes, para espantar las ganas de quedarse dormido.

¿Cómo actúa la cafeína en su cerebro?

El consumo de café con esta intención suele ser efectivo, debido a que ayuda a reducir los impactos de adenosina, un neuromodulador del sistema nervioso central que tiene efectos inhibitorios e incluso sedantes sobre la actividad neuronal.



De acuerdo con artículo del 'Instituto Nacional de Salud' americano, la cafeína impide que la adenosina actúe sobre las células cerebrales, lo que evita que se sienta somnoliento.



Además de ayudar a reducir la sensación de cansancio, este también tiene otros efectos en el cerebro que pueden ser beneficiosos y que van encaminados en la estimulación cognitiva, como una mejor concentración y una asimilación de la información más óptima.



“Cuando se bebe cafeína, la atención es mayor. Eso contribuye a la capacidad de nuestro cerebro para retener información. Lo que podría conducir a mejoras en la función cognitiva a largo plazo”, afirma Marilyn Cornelis, médica e investigadora en nutrición de la Universidad Northwestern, para el portal de la entidad de salud citada anteriormente.

No obstante, como todo alimento, su consumo en exceso no es nada recomendable, ya que puede tener consecuencias nocivas en el sistema nervioso.



Según Sergi Ferre, científico del cerebro del instituto, si bien es cierto que la cafeína impide que la adenosina actúe sobre las células cerebrales, exagerar con su ingesta solo creara una especie de resistencia, donde el café en dosis usuales ya no tendrá el mismo efecto en el sistema.



“Pero el cuerpo se adapta. si consume cafeína con regularidad, su cuerpo produce más adenosina. Entonces, las personas necesitan más cafeína con el tiempo para tener la misma sensación de estar despiertas", señala el experto en el artículo.



La adenosina también hace que sea desagradable dejar la cafeína de forma súbita. Si elimina la cafeína, el exceso de esta en el cuerpo puede causar sensaciones propias de la abstinencia por un tiempo. Las cuales incluyen sensaciones como dolores de cabeza y mayor somnolencia.



(Lea también: Beneficios de tomar café y cuántas son las tazas máximas al día).



Así mismo, a largo plazo pueden detener la absorción del calcio y provocar el adelgazamiento de los huesos, en algunos casos de acuerdo con 'MedlinePlus'.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

