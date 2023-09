De acuerdo con un estudio realizado en Estados Unidos, entre 2017 y 2018, el 86 % de los adultos en ese país no consumían las 4,5 tazas de frutas y verduras que recomiendan para tener una alimentación saludable.



Muchas personas, para tratar de cumplir con estos requerimientos, han optado por consumir y preparar en casa jugos y batidos de frutas y verduras.



Si bien los licuados de frutas y verduras son fáciles de preparar con los alimentos que se tenga en el hogar, algunos expertos han declarado que no son tan saludables como parecen.

Según la profesora Kristina Petersen, de la facultad de Ciencias de la Nutrición en la Universidad Estatal de Pensilvania, es necesario el consumo de frutas y verduras para tener una vida más saludable, sin embargo, muchos se preguntan si al poner estos alimentos en la licuadora o en un procesador de alimentos, estos pierden sus nutrientes.



Para responder esta pregunta, la profesora Mary Ann Lila, de la facultad de Ciencias de la Alimentación, Bioprocesado y Nutrición de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, expresó al New York Times que, a diferencia de los jugos de frutas que se preparan solo con una fruta, los batidos suelen contener frutas y verduras con tallo, semillas y piel, por lo que, desde el punto de vista nutricional, un batido o licuado con estos alimentos puede ser parecido a consumir el producto entero.



Por esta razón, la acción de batir estos alimentos para conseguir un licuado saludable, no se degradan las vitaminas y minerales que estos contienen, así como tampoco afectarán las propiedades como los antioxidantes y otros compuestos que pueden tener.

Por otra parte, el fisiólogo intestinal del King's College de Londres, manifiesta que "las frutas y verduras también son buenas fuentes de fibra, y la mayoría de las personas pueden beneficiarse si comieran más. Y ya sea que coma una manzana entera o como parte de un batido, has consumido exactamente la misma cantidad de fibra".



No obstante, también expresa que al licuar estos alimentos en pedazos más pequeños, estos podrían dispersarse en el intestino y retrasar la absorción de nutrientes, pero otras pueden perder parte de los efectos que mantienen el movimiento del intestino.



De igual forma, el fisiólogo expresa que no hay investigaciones concluyentes sobre este tema y que los efectos dependen de cada persona, así como de la fruta o verdura que se consuma, sin embargo, afirma que el consumo de cualquier tipo de fibra beneficia a la salud.

Tipos de batidos de frutas y verduras

Según la doctora Petersen, según lo que se adicione, además de las frutas y verduras, otros alimentos pueden afectar de manera positiva o negativa el batido.



Si se agrega agua, el batido que obtendrá será uno refrescante, mientras que al adicionar algún tipo de leche, sea vegetal o animal, este puede tener un efecto saciante.



Para agregar otras propiedades a los batidos, se puede adicionar alimentos como semillas, nueces o aguacate, que pueden aportar grasas saludables y fibra.



Así mismo, Petersen aconseja que estos batidos sean consumidos de inmediato, ya que si se almacenan o se guardan ya preparados en la nevera, estos pueden oxidarse y perder sus propiedades y nutrientes.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

