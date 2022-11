Lo que llamamos azúcar abarca gran variedad de endulzantes que se pueden dividir en monosacáridos (como la glucosa, la fructosa y la galactosa) y endulzantes complejos (como la sucralosa, la lactosa, o la maltosa, entre otros).



El azúcar que solemos usar es la sucralosa y es un carbohidrato que se encuentra de forma natural en diversas plantas, principalmente en la caña de azúcar. Está compuesta por dos tipos de endulzantes simples: fructosa y glucosa.



“Nuestro cuerpo necesita para funcionar diversos macronutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos), y micronutrientes (vitaminas, minerales). Los hidratos de absorción rápida o simples, como el azúcar, solo aportan energía de utilización rápida”, subraya en una entrevista la doctora Teresa Lajo Morales, médica especialista en endocrinología y nutrición, y especialista en salud intestinal y microbiota de HLA Universitario Moncloa.



Según indica, puede ser necesario en el caso de algunos pacientes con problemas en la regulación del azúcar en la sangre (como diabéticos en tratamiento con insulina), pero, en la mayoría de las personas sanas, en su opinión, es beneficioso reducirlo al máximo ya que existen otras fuentes de carbohidratos (incluso de rápida absorción) que sí aportan beneficios adicionales, como la fruta o algunos cereales.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los adultos con un índice de masa corporal normal reducir el consumo de azúcar al 5 por ciento del consumo calórico diario, que equivale a 25 gramos al día.



¿Es necesario el azúcar?

Hay algo cierto y es que la glucosa es necesaria para todos los organismos del planeta, con lo cual, si no la ingerimos mediante la alimentación, nuestro organismo está perfectamente diseñado para producirlo mediante determinadas reacciones bioquímicas, advierte la especialista de HLA Universitario La Moncloa.



“Sí necesitamos glucosa para vivir, pero no necesitamos añadir azúcar a nuestra dieta puesto que podríamos, como he explicado anteriormente, sintetizarla nosotros a partir de otros nutrientes. Sin embargo, la fructosa ni es necesaria para vivir ni podemos sintetizarla. Es más, si la consumimos en exceso (no incluye la fructosa de la fruta que no tiene una cantidad excesiva), como por ejemplo algunos alimentos para diabéticos que la añaden en cantidad, puede ser perjudicial para el hígado y causar la llamada ‘esteatosis o hígado graso’ ”, advierte la endocrinóloga.



Con ello, recuerda que los seres humanos abusamos del azúcar en el día a día cuando, según detalla, existen diferentes estudios que relacionan el consumo excesivo de azúcar con enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, depresión, problemas intestinales –disbiosis de tipo fermentativo–, caries dentales, déficit de magnesio, etc.

El consumo en exceso de azúcar puede relacionarse con enfermedades como el sobrepeso. Foto: iStock

“Pero estos son estudios llamados ‘observacionales’ (pueden ser ‘criticados’ por algunos científicos). Lo que resulta más difícil de rebatir es un metaanálisis de ensayos clínicos, donde la causalidad está clara: más azúcar empeora a corto plazo los indicadores principales de salud cardiovascular (como triglicéridos y presión arterial)”, sostiene la doctora Lajo Morales.



El British Medical Journal, según prosigue, realizó uno de los trabajos más completos sobre la materia. En este metaanálisis de estudios observacionales y ensayos clínicos (Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies), publicado en 2013, las conclusiones son claras: “En dietas libres, la ingesta de azúcar y de bebidas azucaradas es un factor determinante en el peso corporal”.

También tienen azúcar

En este contexto, la médica especialista en endocrinología y nutrición advierte que hay alimentos que contienen azúcares y no lo sabemos, siendo los más habituales: alcohol, aperitivos, harinas refinadas y panadería industrial, comidas enlatadas, frutas deshidratadas, cereales de desayuno y, fundamentalmente, gasesosas.



A juicio de esta experta, es importante la relación del consumo de azúcar y el cáncer: si bien el consumo de azúcar no determina la aparición de cáncer, sí es cierto que en pacientes que quieran llevar una alimentación que ayude a superar su proceso, hay suficiente evidencia de que no solo las células neoplásicas parecen tener una exagerada avidez por la glucosa (como se demuestra en las pruebas de imagen como el PET), sino que la elevación de la insulina, hormona necesaria para metabolizar la glucosa, es perjudicial para el desarrollo de esta enfermedad, puesto que aumenta la inflamación de bajo grado.



“Además, el azúcar puede resultar adictivo por su capacidad para estimular la dopamina, que es la hormona de la felicidad y de la motivación. Aunque aparentemente la adicción al azúcar pueda no resultarnos tan peligrosa como otras, a largo plazo precisan ayuda profesional para modificar sus hábitos nutricionales”, concluye la especialista.