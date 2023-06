Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Ministro de Salud y Protección Social, en una entrevista para el diario El País (España), publicada el 26 de mayo del año, dijo: “En casi 700 de los 1.123 municipios de Colombia no hay centros de salud ni hospitales. Eso es lo que queremos cambiar”.



Frente a esto, el también exministro de salud, Alejandro Gaviria, en su cuenta de Twitter, manifestó que “es inexacto decir que 700 municipios en Colombia no tienen hospital. Sí, cuentan con hospitales públicos de primer nivel, los cuales reciben giro directo y realizan actividades preventivas y de salud pública”.



Para abordar este tema, EL TIEMPO analizó la oferta de servicios de salud en todos los municipios del país a partir de los registros en fuentes oficiales. Para empezar, hay que decir que, de acuerdo con el Dane, Colombia tiene una población de 52’156.254 habitantes, de los cuales 39’862.623 (76,43 por ciento) se ubican en áreas urbanas y el resto, 12’293.631 personas (23,57 personas), en el área rural.



Esta población está distribuida en 1.103 municipios y 19 corregimientos departamentales, que totalizan 1.122 Unidades Territoriales Locales (UTL) agrupadas en 32 departamentos y un Distrito Capital. Estas 1.122 (UTL) son la base del presente análisis.

Registro de servicios

El Sistema de Salud cuenta con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), que en esencia es una base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social en la que se consigna toda la información de las entidades (públicas, privadas y mixtas) relacionada con la oferta de servicios sanitarios en el contexto de la habilitación de servicios en cualquier parte del territorio nacional. Sobra decir que el acceso al Reps es de carácter público a través del portal digital del Ministerio de Salud y Protección Social.



En consulta hecha el 25 de mayo del año en curso, se observa que de los 1.122 UTL (entes territoriales locales del país) en 1.116 (1103 municipios y 13 corregimientos departamentales) existe oferta de al menos un servicio de salud, quedando seis en los cuales no se registra oferta de servicios y corresponden a corregimientos departamentales del Guainía.



En la misma consulta se evidencia la operación de 934 Empresas Sociales del Estado (E. S. E.), que son entidades públicas a través de las cuales se brindan servicios de salud y que pueden ser de diferentes niveles de complejidad, es decir, que abarcan desde un puesto de salud ambulatorio, hasta un hospital universitario de alta complejidad.

Estas ESE (934) hacen presencia en 1.069 municipios con 33.721 servicios habilitados. Es de anotar que algunas E. S. E. brindan servicios en más de un municipio y también hay municipios en los que operan más de una de estas entidades.



Con base en lo anterior, se aprecia que 53 municipios no cuentan con oferta pública de servicios de salud, entre los que están la totalidad de los 9 de Guainía y 25 de los 30 municipios del Chocó; lo que no significa en ellos que no exista oferta de servicios de salud, sino que la oferta corre a cargo de operadores privados.



Con el propósito de conocer la disponibilidad de servicios de salud, EL TIEMPO puso la lupa en todos los municipios sobre aquellos que se consideran de mayor importancia y de máxima necesidad para la población.

EL TIEMPO puso la lupa en todos los municipios sobre aquellos que se consideran de mayor importancia y de máxima necesidad para la población. Foto: Alcaldía de Bogotá

Urgencias

Tomando los datos del REPS, de los 1.122 municipios, 937 cuentan con atención de urgencias, lo que implica una cobertura del 83,5 por ciento; de los 185 en los que no se registra este servicio, la mayoría se ubican en Boyacá (91), Cundinamarca (59) y Santander (10).



Para el Salubrista Pedro León Cifuentes es importante precisar que la atención de urgencias se enmarca en un amplio espectro de complejidad y capacidad resolutiva, “en algunos existe un centro de salud con una dotación básica para brindar una atención mínima y remitir al paciente a otras localidades cuando las condiciones lo exigen, mientras que en las ciudades hay hospitales con capacidad para responder los problemas en su totalidad”, dice el especialista y agrava que no se puede generalizar que la existencia de oferta garantice el acceso integral y pleno que la gente requiere, lo que exige mirar cada caso por separado.



Para la muestra está que en Guainía, Vaupés, Amazonas y Putumayo (antiguos territorios nacionales) a pesar de contar con atención de urgencias en la mayoría de sus municipios, la extensión de los territorios, la baja densidad de población, las distancias, las vías de comunicación y los medios de transporte hacen que la falta de oferta de este servicio o su limitada capacidad resolutiva se constituyan en barrera real al acceso de los servicios de salud.

Consulta externa

La consulta externa por medicina general es ofrecida en 1.105 municipios, no siendo reportada esta misma oferta en 14 corregimientos departamentales de Guainía (6), Amazonas (5), Vaupés (3) y en tres municipios de Cundinamarca (Albán, Tena y Pulí).

Hospitalización

La oferta del servicio de hospitalización se reporta en 840 municipios (cobertura del 74,8 por ciento); en 776 corresponde a instituciones públicas y en 62 este servicio es brindado por instituciones de carácter privado o mixto. Asimimo, 282 municipios no cuentan con camas para hospitalización, siendo Boyacá, con 91, el departamento que registra el mayor número de municipios que carece de este servicio; y le siguen Cundinamarca (67), Nariño (36), Santander (24) y Norte de Santander (20).

La existencia de una Empresa Social del Estado en un municipio no es sinónimo de cobertura suficiente de servicios de salud en uno de estos territorios. Foto: iStock

Atención de parto

El 72,6 por ciento de los municipios (818) cuentan con servicios para la atención de partos, es decir que 304 Unidades Territoriales Locales no cuentan con esta oferta, en un contexto en el que Boyacá, con 94 municipios, seguido de Cundinamarca, con 75, Nariño (41), Santander (20) y Norte de Santander (11), son los departamentos con mayor número de municipios afectados por este déficit de oferta.

Laboratorio Clínico

El servicio de laboratorio clínico es brindado en 1.002 municipios, lo que implica una cobertura del 89,3 por ciento. Aquellos sin este recurso son 220 UTL, en su mayoría, ubicados en Cundinamarca (50), Boyacá (31) y Santander (12).

Rayos X

El servicio de imágenes diagnósticas básicas (Rayos X) es ofertado en 509 municipios (45,4 por ciento), es decir que más de la mitad de las unidades locales (613) carecen de este recurso. Llama la atención que en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada este servicio solamente está presente en las capitales.



De otro lado, Boyacá encabeza el de menor cobertura, tomando como referencia el número total de municipios (123), dado que solo en 28 es posible acceder a servicios de radiología. En contraste, Arauca y San Andrés y Providencia tienen este servicio en el 100 por ciento de sus municipios, seguido de Guajira con 93 por ciento (15 de 16 municipios), Cesar 88 por ciento (22 de 25) y Atlántico 83 por ciento (19 de 23 municipios).



Con base en lo anterior y de acuerdo con lo expresado por el Salubrista Cifuentes, la oferta de servicios de salud en el país presenta grandes desequilibrios de oferta entre el área urbana y rural, entre los conglomerados urbanos y las regiones dispersas.



Aunque por motivos de espacio solo se expuso la oferta de algunos servicios, se evidencia un déficit importante de estos en apoyo diagnóstico y terapéutico, así como de atención por consulta externa por profesionales de nutrición, sicología, optometría, entre otros, servicios que acorde con la normativa corresponden al primer nivel.



La existencia de una Empresa Social del Estado en un municipio no es sinónimo de cobertura suficiente de servicios de salud en uno de estos territorios.



Llama la atención que al tenor de los resultados de los indicadores de salud, estos no armonizan con la presencia de oferta de servicios como, por ejemplo, en La Guajira, donde se dispone de la mayoría de los servicios descritos en la totalidad de sus municipios, pero las quejas sobre la salud de sus habitantes es permanente.

