Este miércoles, el Ministerio de Salud y Protección Social convocó a profesionales del sector salud, alcaldes, secretarios de salud y directores de hospitales de todo el país, así como, representantes de sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones de pacientes a participar el foro Proyecto de Reforma al Sistema de Salud en Colombia y Retos del Sector, en el que se busca construir un diálogo que propicie el mejor articulado de reforma posible para el sistema.



El evento tiene lugar este miércoles 13 de septiembre, en el Centro de Convenciones G12, a partir de las 7 a.m y será presidido por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.



La agenda del evento se desarrollará en formato de paneles en las dos jornadas, de acuerdo a la programación. En los grupos de panelistas estarán especialistas del ámbito de la salud, representantes y voceros de sectores de la política nacional, reconocidos académicos y miembros del legislativo.

Intervención del ministro de Salud, durante el foro Proyecto de Reforma al Sistema de Salud en Colombia y Retos del Sector. Foto: Minsalud

La entidad manifestó que este foro tiene como objetivo socializar y discutir los aspectos fundamentales de la reforma de la salud, "con el fin de construir y consensuar entre todos los sectores del país, una reforma viable, con accesibilidad, inclusión, mayor cobertura, promoción, atención primaria y prevención de la enfermedad".

Pero durante el evento, en el panel 1 de voceros de partidos políticos, la representante Jennifer Pedraza al final de su intervención anunció que se retiraba del panel porque el moderador del foro era Hollman Morris, haciendo alusión a la denuncia en su contra por violencia doméstica.

Al evento asistieron una gran número de invitados interesados en el debate de la reforma de salud. Foto: Minsalud

“Me voy a retirar de este panel porque es una decepción para mí que un Gobierno que prometió que el cambio es con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris, que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias de género y que hoy las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas. ¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denunciadas en muchos casos por violencias basadas en género?”, dijo Pedraza.

La representante resaltó que si bien es cierto que hay instancias jurídicas y judiciales, el Gobierno no debería respaldar las voces de personas cuestionadas por violencias de género.

“Obviamente que hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran. Pero esto es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien. Y yo no puedo compartir un espacio político por una persona así”, añadió.

La representante @JenniferPedraz acaba de retirarse del foro de reforma de la salud organizado por el @MinSaludCol, @GA_Jaramillo.



Ante esa intervención, el público presente en el evento aplaudió y vitoreó la acción de Pedraza.

En respuesta, Morris lamentó el hecho e insinuó que se debería hablar también en el foro de salud mental, refiriéndose al tema. “Yo lamento profundamente este incidente ministro Guillermo Alfonso, y como estamos en un foro de salud la salud mental es muy importante”, dijo.

En ese momento, fue interrumpido por la representante Erika Sánchez, quien dijo que si, con su comentario, Morris insinuaba que Pedraza necesitaba asistencia mental, entonces ella también se retiraría por la falta de altura y respeto en el debate.

“Permítame yo pido respeto. Si no también tengo que acudir también a la solidaridad de género y me retiro. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada y yo pido de verdad ministro y equipo del Ministerio: si nos hacen una invitación es para que hablemos de la reforma de la salud, porque es un derecho fundamental que tenemos la responsabilidad la rama legislativa de aprobar o no aprobar algo que va a cambiar el sistema de todos los colombianos. Pero si el moderador va a hacer referencia directa a mi compañera, yo también lo siento mucho, debatiremos en el Congreso donde está todos bienvenidos e invitados para que escuchen las intervenciones de todos nosotros”, dijo Sánchez.

Finalmente la representante Sánchez se quedó en el espacio y el panel continuó.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD