De acuerdo con expertos, una de cada dos personas que inicia un tratamiento no lo sigue o no lo termina. Si cada persona a la que se le recetó medicamento lo tomara según lo prescrito, el impacto en la salud general sería mucho mayor que una mejora en cualquier tratamiento médico específico.



A nivel mundial, esto es un desafío médico que impide que las personas vivan sus vidas más saludables. Esto se conoce como falta de adherencia al tratamiento.



De acuerdo con expertos, muchas personas no cumplen con las indicaciones del tratamiento y la toma de medicamentos por distintos factores personales como las convicciones individuales, las creencias y el temor a los posibles efectos secundarios de los biológicos.



Además, en muchos países de ingresos bajos a medios, las personas no sienten que puedan pedir ayuda a su médico, especialmente, cuando las consultas médicas pueden durar menos de cinco minutos, como ocurre con la mitad de la población mundial.



Esto resulta ser problemático puesto que la adherencia al tratamiento es fundamental para preservar la vida. Durante el primer Congreso médico mundial sobre adherencia al tratamiento y ciencias del comportamiento que se desarrolló el año pasado, se mencionó que las personas pueden tener una vida mejor y más plena a través del poder de la salud.



Para garantizar que las personas obtengan el mejor resultado posible con la terapia prescrita por su médico, deben ser incluidas en el proceso de toma de decisiones,

sentirse empoderadas en el manejo de su condición y comprender la importancia fundamental de tomar su medicamento de la manera correcta.



Ante la falta de adherencia a los tratamientos, existen algunas soluciones. De acuerdo con un informe de la OMS, “los profesionales de la salud pueden aprender a evaluar el potencial de incumplimiento y detectarlo en sus pacientes. Luego, pueden utilizar esta información para implementar intervenciones sencillas para alentar y apoyar el progreso hacia el cumplimiento del tratamiento”.



Finalmente, el doctor Álvaro Rojas, mencionó que “Nos hemos dado cuenta de que la buena salud es más que tratar enfermedades. Es sobre tratar a las personas. Es tener buena comunicación entre los médicos y los pacientes, para que se entiendan".

