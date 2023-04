La vitamina C es un nutriente esencial que nuestro cuerpo necesita para crecer, mantener y reparar los tejidos del cuerpo. También funciona como un antioxidante, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los adultos necesitan un promedio de 75-90 mg de vitamina C al día.



Esta se encuentra naturalmente en muchos alimentos, como frutas cítricas, fresas, kiwis, brócoli, pimientos y espinacas. También se puede obtener en forma de suplementos dietéticos.



De acuerdo con la Clínica Mayo, la mayoría de las personas no necesitan tomar suplementos de vitamina C porque pueden obtener suficiente cantidad a través de su dieta; sin embargo, en algunos casos, como en personas fumadoras o en personas con problemas de absorción intestinal, los suplementos de vitamina C pueden ser beneficiosos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos no tomen más de 2 gramos de vitamina C por día. Tomar más de esta cantidad puede provocar efectos secundarios como diarrea, náuseas, dolor de estómago y cálculos renales.

En ese sentido, aunque según Medline Plus no existe una duración establecida para tomarla, es importante tener en cuenta que tomar grandes cantidades de vitamina C durante un período prolongado puede aumentar el riesgo de efectos secundarios, como cálculos renales.



De hecho, una sobredosis puede tener efectos negativos en el organismo, y su consumo excesivo puede provocar trastornos gastrointestinales, como diarrea, náuseas y dolor abdominal.



La vitamina C también puede interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes y los analgésicos.



Algunos estudios han sugerido que altas dosis de este nutriente pueden interferir con la absorción de ciertos fármacos y afectar la eficacia de la terapia de quimioterapia en pacientes con cáncer.



Por lo tanto, es importante consultar a un profesional de la salud antes de tomar suplementos de vitamina C si está tomando algún medicamento.



En general, es recomendable obtener vitamina C a través de una dieta saludable y equilibrada.

Si decide tomar suplementos hable con su médico sobre la dosis adecuada y la duración recomendada. También es importante tener en cuenta que los suplementos de vitamina C no pueden reemplazar una dieta saludable y equilibrada.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

