'Ponencia negativa radicada por 7 senadores recoge el sentir de los colombianos': EPS

Luego de que 7 senadores de la Comisión Séptima de Senado radicaran una ponencia negativa a la Reforma de la Salud presentada por el gobierno, debido, entre otras razones, a la carencia de aval fiscal y la falta de transparencia en el manejo de recursos, las EPS se unen a la preocupación por lo que llaman "un articulado que retrocede en los avances innegables de este Sistema de Salud en tres décadas".

"Falta la votación en Senado. Si el escenario es el hundimiento, tenemos la obligación, todos los actores, de promover una gran conversación nacional alrededor de las mejoras que requiere el Sistema", aseguró Ana María Vesga, directora de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo).

Los senadores expresaron que no acompañaran una reforma que "no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica". Y agregaron: "no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos".

Argumentan que el documento del Gobierno es regresivo en términos de derechos adquiridos, puesto que coarta la libertad de elección, ya que los usuarios no podrán elegir el prestador de servicios de salud, no determina de manera clara y precisa la ruta de atención al paciente, ni la entrega de medicamentos. No garantiza la continuidad de la atención para los pacientes de alto costo, poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de colombianos.

Asimismo, señalaron que el proyecto de ley ocasiona incertidumbre respecto de la responsabilidad por la atención de los usuarios, caos en la remisión de pacientes, pago de incapacidades y licencias, además omite regular el procedimiento de medicina laboral. Hoy en día un colombiano tiene aseguramiento en salud desde antes de nacer, la reforma no lo reconoce y no lo plantea así.

"La ponencia negativa que radicaron el día de hoy 7 senadores de la Comisión Séptima a la reforma de la salud recoge el sentir de muchos colombianos, incluido el de Acemi, que hemos advertido que este proyecto de reforma retrocede en los avances innegables de nuestro sistema de salud y no corrige las oportunidades y necesidades que realmente tiene el sistema", indicó Vesga.

Los senadores insisten en que la reforma centraliza el dinero de la salud en una sola entidad de carácter público, sin las auditorias que la dinámica del sector exige, proponen volver a un seguro social, a pesar de que los colombianos no quieren que los recursos sean administrados únicamente por el Estado.

Finalmente, aseguran que la propuesta no resuelve los problemas actuales del sistema de salud. "Los colombianos tendrán que destinar más recursos para garantizar su salud y esto aumentará los índices de pobreza. No mejora las condiciones del talento humano en salud, no resuelve la eficiencia y celeridad requeridas, ni elimina brechas de atención en zonas rurales y dispersas", dijeron.