Polvos, vacunas y algo más / Sexo con Esther

Las vacunas contra el covid-19 se han convertido en un referente para muchas personas, al punto de que en torno a ellas se definen actividades y se cuestiona sobre si algunas de ellas son compatibles o no con estos inmunobiológicos.

El funcionamiento del departamento inferior, sin duda, es una de ellas, tanto que circulan en las redes preguntas y suposiciones que van desde las limitaciones que en materia sexual tendría la reciente aplicación de la vacuna hasta efectos de la misma, en el funcionamiento de las estructuras involucradas en los polvos. Por su puesto, las respuestas y comentarios de diferentes pelambres, desafortunadamente, no son todos veraces.



Para empezar hay que decir que las vacunas en su totalidad no tienen ningún efecto negativo en la calidad del aquello, y eso hay que dejarlo claro, en razón a que no pocos se atreven a relacionarla con falta de ganas, pérdida de la potencia y alejamiento de los orgasmos, como consecuencia de la noticia falsa que aún circula sobre la supuesta infertilidad que dejan estos biológicos.



Sobre este último punto, hay que reafirmar que no hay ninguna evidencia técnica ni científica que vincule causalmente a las vacunas contra el covid-19 con la incapacidad para procrear y que si esto ha sido difundido, no es más que otro argumento de los irracionales movimientos antivacunas.



Frente a las posibles contraindicaciones que tendría tener sexo el mismo día de la vacunación, tampoco existen al tenor del rigor científico. En otras palabras, si los ganosos gozan de buena salud y no hay eventos adversos que lo impidan, a la cama se puede ir, sin ninguna restricción, siempre y cuando no se infrinjan las mínimas medidas de bioseguridad, que se deben mantener.



Aquí no sobra enfatizar en que estar vacunado contra el SarsCov-2 –en estos momentos– no significa estar blindado contra posibles infecciones o que se haya eliminado completamente la posibilidad de contagiarse.



Si bien estos riesgos son mínimos, no hay que perderlos de vista a la hora de subirse al catre. Por supuesto que la vacunación masiva es la herramienta más sólida para retomar la anhelada normalidad, en la cual los polvos no serán la excepción. Sin embargo, por ahora, lo mandado es no bajar la guardia ante el infame virus. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO