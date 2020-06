Polvos con tapabocas / Sexo con Esther

La abstinencia sobre el catre, pasados tres meses de cuarentena, además de ser una tortura para las personas sexualmente activas, es en esencia improcedente.



De ahí que es necesario buscar alternativas para poner a funcionar –de manera segura– el departamento inferior, durante la pandemia.

Todo en razón a que las recomendaciones para mantener a raya el virus como el distanciamiento físico y el uso del tapabocas son medidas esencialmente contrarias al polvo.



Sin embargo, expertos de la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en el ‘Annals of Internal Medicine’, se esforzaron en buscarle opciones al aquello, minimizando los riesgos. De hecho, hacen el llamado para que de ahora en adelante, al igual que condones, a la cama siempre se lleve tapabocas como dotación básica. Según estos estudiosos, independientemente de la cercanía que tengan las partes, obviar este elemento, es una práctica sexual insegura. Y, por supuesto, insisten en la necesidad de llevarlo bien puesto, independientemente de la intensidad del jadeo y del movimiento... como los condones.



Como es natural, los besos quedan proscritos, lo mismo que el contacto oral con fluidos de la planta baja, al igual que compartir juguetes. El imprescindible lavado de manos y el baño general, antes y después de las encamadas, resultan mandatorios, y evitar en lo posible acciones que puedan exponer de cerca ‘aerosoles respiratorios’, con lo que se deja claro que, por ahora, las faenas deben procurarse de baja intensidad.



Y aunque no me gusta cuestionar el número de parejas que cada quien pueda tener en su comportamiento sexual, por ahora, lo recomendable es evitar la promiscuidad, bajo la premisa que incluso encamarse con quienes se ha guardado la cuarentena ya implica un riesgo.



Y por último, y por obvio que pueda parecer, evite cualquier práctica de tinte sexual con personas sintomáticas o sospechosas de covid-19.



En síntesis, a la cama en la pandemia, pero con medidas de bioseguridad, como en toda flexibilización. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO