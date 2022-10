Si no se logra erradicar la poliomielitis se desencadenaría un resurgimiento de la enfermedad que generaría 200 mil contagios nuevos anualmente, durante los próximos diez años en todo el mundo, es decir, cerca de 547 contagios diarios.



Esa fue la advertencia que, en octubre de 2020, hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef, organismos que en ese entonces instaron a actuar con urgencia para evitar grandes epidemias de enfermedades controladas antes de la pandemia por covid-19.



Dos años después de dicha alarma, en pleno 2022, Estados Unidos decretó estado de emergencia por la circulación de poliomielitis en cinco condados: el condado de Rockland, el condado de Orange, el condado de Sullivan, la ciudad de Nueva York y, ahora, el condado de Nassau. El estado de alerta se decidió luego de detectar el virus tras los análisis secuenciales de vigilancia de las aguas residuales, por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Así mismo, en Brasil, las autoridades en salud encendieron las alarmas luego de confirmarse el primer caso de poliomielitis, en los últimos 33 años, en un menor de tres años.



Este panorama es una amenaza con respecto a la lucha en la erradicación global de la enfermedad, puesto que si bien se ha reducido en un 99,9% desde 1988, en el 2020, se registraron 1.256 casos (de todos los tipos).



A lo anterior se suma que, al mismo tiempo que disminuyeron las coberturas, también se redujeron significativamente las tasas de detección de parálisis flácida aguda (PFA), que es la pérdida o disminución de la fuerza muscular, y que, si bien no todos los casos son atribuibles a polio, sí se convierte en una herramienta de vigilancia para elevar una alerta en caso de que así lo fuera.



En ese sentido, con respecto a la realización de este diagnóstico, por cada 100 mil niños menores de 15 años, el promedio de la tasa descendió de 1.27, para el periodo 2016-2019, a 0.83 para el 2020-2021, es decir, menos niños fueron sometidos a dicho análisis, corriendo el riesgo de que aumenten las probabilidades de no detectar la presencia del virus.



Para el caso colombiano, según la OPS, el país es uno de los 33 territorios en la región de las Américas que están por debajo del 95 % con referencia a las coberturas de vacunación de Polio, con mayor evidencia durante los años 2020 y 20215, "de continuarse esta tendencia existe un alto riesgo de ocurrencia de brotes posterior a la importación de un virus o la emergencia de poliovirus, derivado de la vacuna oral, y que estos no sean detectados a tiempo”, explicó Claudia Beltrán, pediatra especialista en infectología.



Si bien la región de las Américas se encuentra certificada como libre de poliomielitis desde 1994, dados los casos recientemente identificados en Estados Unidos y Brasil, e igualmente las bajas en coberturas de vacunación, expertos sugieren reforzar la inmunización para recuperar lo que se avanzó en un tiempo previo a la pandemia, con el propósito de alcanzar un mundo libre de polio y de otras patologías ya controladas.

Día mundial de la lucha contra la poliomielitis

Cada 24 de octubre se conmemora el día mundial de la lucha contra la poliomielitis y, a propósito de la fecha, y de la aparición de nuevos brotes, expertos instan a redoblar esfuerzos para lograr la meta de la erradicación global de esta enfermedad incurable, pero prevenible con la vacunación.



“La lucha por la erradicación de esta enfermedad a escala global ha sido un gran esfuerzo que debe mantenerse, porque, a pesar de que parezca eliminada, mientras exista un solo caso en cualquier parte del mundo y las vacunas no lleguen a los niños de todos los países, el riesgo persiste” aseguró Beltrán.



De hecho, la OPS ha lanzado una alerta epidemiológica teniendo en cuenta que, en lo corrido de este año, se han confirmado casos aislados, uno en Mozambique y otro en Malawi, relacionado con una importación desde Pakistán; razón por la cual el organismo internacional advirtió que de no interrumpirse la transmisión del poliovirus en todo el mundo, todos los países continúan en riesgo de importación de poliomielitis.



“La única manera de detener la cadena de transmisión es a través de la inmunización y desde la OMS se ha recomendado a los gobiernos usar vacunas monovalentes o combinadas con IPV (con virus inactivado) , incluso en países libres de polio, manteniendo altas coberturas de inmunización”, puntualizó la Dra. Claudia Beltrán, pediatra especialista en infectología.



En últimas, expertos también sugieren conservar una vigilancia epidemiológica sostenida para garantizar la detección temprana de cualquier brote, evitando que se fortalezcan las cadenas de contagio y lograr, de esta manera, la erradicación de la enfermedad.

