En la India, donde crecí, no tuve acceso a la vacuna contra la polio y la enfermedad acabó por paralizar mis piernas. Como resultado, he pasado por varias cirugías y no puedo caminar sin aparatos ortopédicos y muletas. Mi historia no es única. Cuando se lanzó la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis (Imep) en 1988 (yo tenía diez años en ese momento), se estima que esta enfermedad paralizaba unos 350.000 niños y niñas al año en todo el planeta.

Treinta y cuatro años más tarde, las campañas de inmunización casi la han eliminado. Pero, a menos que financiemos hoy un nuevo esfuerzo de vacunación, corremos el riesgo de que la enfermedad reaparezca.

A menos que financiemos hoy un nuevo esfuerzo de vacunación, corremos el riesgo de que la enfermedad reaparezca FACEBOOK

TWITTER

La Imep –que coordina los esfuerzos de los trabajadores de primera línea, las comunidades, los gobiernos nacionales y socios globales para ayudar a vacunar menores– ha desempeñado un papel de primera importancia en la reducción de los casos de polio, y hoy encabeza la ofensiva para eliminarla del todo.Desde 1988, la Imep ha ayudado a inmunizar tres mil millones de niños y niñas y más de 20 millones de personas que de otro modo habrían quedado paralizadas, hoy pueden caminar.

Sin embargo, la lucha no se ha acabado. Pakistán y Afganistán, los dos países donde la polio sigue siendo endémica, han informado apenas cinco casos de poliovirus ‘salvaje’, o sin control, en 2021 y tres casos en 2022. Puede sonar alentador, pero la presencia de polio en cualquier lugar es una amenaza para los niños y niñas de todo el mundo, y la pandemia del covid-19 ha mostrado lo rápido que una enfermedad infecciosa puede propagarse.

(Puede interesarle: Videojuegos apoyan la enseñanza del lenguaje en niños con pérdida auditiva)

El problema es grave, ya que los esfuerzos de erradicación de la poliomielitis financiados por la Imep se detuvieron durante la pandemia para reasignar recursos en ayuda a la respuesta contra el covid-19. La suspensión de las campañas de vacunación contra la polio y la interrupción de la inmunización de rutina hicieron que millones de niños y niñas no las recibieran. Como resultado, cerca de 2.000 menores han quedado paralizados en los últimos dos años por el poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV2), variante que puede aparecer en comunidades subinmunizadas en partes de África, Asia y Europa.

Así, aunque estamos en cerca del 99 % de erradicación de la polio, este trecho final para alcanzar los cero casos puede ser difícil. Es por eso que la Imep lanzó un ambicioso plan de US$ 4.800 millones durante la última Semana Mundial de la Inmunización para ayudar a acabar con la polio para 2026.

La estrategia consiste en vacunar a 370 millones de niños y niñas anualmente contra la polio en los próximos cinco años FACEBOOK

TWITTER

La estrategia consiste en vacunar a 370 millones de niños y niñas anualmente contra la polio en los próximos cinco años, y apunta a elevar la integración de la inmunización con servicios de sanidad general en las comunidades; colaborar con líderes comunitarios, clérigos y personas destacadas para ganarse la confianza de la gente, aumentar la aceptación de la vacuna y enfrentar la desinformación; y mejorar la vigilancia y respuesta ante la enfermedad.

Invertir en la erradicación de la polio también genera beneficios más amplios, no en menor medida mediante el fortalecimiento de la infraestructura de salud y la provisión de inmunizaciones de rutina y otros servicios sanitarios integrados a comunidades desatendidas. El programa contra la polio ha dado seguridad al mundo frente a muchas enfermedades emergentes, al detectar brotes de sarampión, fiebre amarilla y ébola, y responder a ellos.

Vacuna oral

La Imep y sus entidades asociadas ayudaron a desarrollar e implementar una vacuna oral antipolio de próxima generación –la nOPV2– para ayudar a detener brotes de la polio tipo 2 derivada de la vacuna. Lo más notable es que la sólida red de vigilancia de la Imep ayudó a coordinar una respuesta de salud pública al covid-19 en 50 países en África, Oriente Medio y Asia. Eso incluyó entrega de vacunas, la detección y monitorización de casos, el rastreo de contactos y la concientización acerca del virus.

Esta ofensiva quinquenal final para erradicar la polio –con un costo estimado de menos de US$ 1.000 millones al año– se debe financiar y ejecutar completamente. Los Centros estadounidenses para el Control y Prevención de Enfermedades advierten que retroceder en los esfuerzos de erradicación podrían ocasionar una reaparición global de la polio que en diez años podría paralizar hasta 200.000 niños y niñas al año, aumentando de manera alarmante el costo de controlar la enfermedad y tratar a los supervivientes.

Retroceder en los esfuerzos de erradicación podrían ocasionar una reaparición global de la polio que en diez años podría paralizar hasta 200.000 niños y niñas al año FACEBOOK

TWITTER

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, observa que la erradicación de la polio es altamente rentable en función de costos y podría generar más de US$ 33.000 millones en ahorros económicos.

(Lectura sugerida: 'La vida humana no debe estar sometida a la polarización': Corcho sobre reforma)

El mundo no se puede permitir renunciar a la lucha por eliminar la polio y despilfarrar más de tres décadas de avances. “Resulta altamente crucial que todos los actores involucrados se comprometan ahora a asegurar que la nueva estrategia de erradicación se pueda implementar por completo”, declaró Niels Annen, secretario de Estado del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.

“Solo podremos lograrlo si hacemos de la erradicación de la polio una prioridad conjunta”, agregó. El mundo tiene una oportunidad de acabar con la polio en los próximos cinco años, de manera que ningún niño o niña tenga que sufrir a causa de una enfermedad que es totalmente prevenible. Pero eso no ocurrirá sin una estrategia final plenamente financiada.

AUTOR: MINDA DENTLER

© Project Syndicate - Nueva York

Las infecciones derivadas de vacunas

Hay dos tipos de vacunas contra la poliomielitis: la primera es la vacuna intramuscular con virus inactivado (Jonas Salk, 1952). Esta utiliza virus inactivados (virus muertos que no pueden infectar células ni multiplicarse). La administración de esta vacuna da lugar, entre otras cosas, a la presencia de anticuerpos en la sangre. Esto evita en gran medida que el virus pueda invadir el sistema nervioso y causar la enfermedad.

Sin embargo, esta vacuna no genera una respuesta inmunitaria muy eficiente en la mucosa oral e intestinal. Por ello, si alguien se infecta el virus se multiplicará en su tracto gastrointestinal y la persona infectada podrá infectar a otras aunque ella misma no desarrolle la enfermedad.

La segunda es la vacuna oral con virus atenuado (Albert Sabin, 1957). Esta vacuna utiliza un virus que está atenuado, pero no está inactivado. En otras palabras, es un virus que puede infectar células y multiplicarse.

La ventaja de esta vacuna es que, al utilizar un virus atenuado que se administra por vía oral, va a reproducir el ciclo de vida del virus silvestre. Por eso confiere protección en la sangre, pero también en la mucosa oral e intestinal.

(Recomendamos: 'Se fueron los que pagaron las EPS': Minsalud sobre manifestantes en evento)

Por lo tanto, con esta vacuna la persona inmunizada no desarrollaría la enfermedad ni tampoco podría contagiar a otros si se infecta con el virus silvestre. Otra ventaja de la vacuna oral con virus atenuado es que las personas vacunadas pueden excretar el virus de la vacuna y así vacunar a otras personas que no hayan recibido la vacuna.

La vacuna con virus inactivado fue la primera que se utilizó y dio lugar a una disminución significativa en los casos de poliomielitis. Sin embargo, la vacuna oral tuvo (y tiene todavía) un papel fundamental en el control y futura erradicación de la enfermedad.

Cada vacuna tiene sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, la vacuna inactivada es muy segura y evita que la gente enferme, pero no evita que el virus siga circulando.

Por otro lado, la vacuna atenuada sí tiene la ventaja de limitar la circulación del virus, pero tiene más efectos adversos.

El principal es que, al usar un virus que infecta, se multiplica y muta, existe la posibilidad de que pueda revertir y volverse virulento de nuevo. Esto causaría la enfermedad en la persona vacunada o en otra que haya estado expuesta al virus excretado por la persona vacunada.

Esto se conoce como “poliovirus derivado de la vacuna” y “poliomielitis paralítica derivada de la vacuna”. Esta enfermedad derivada por la vacuna es un efecto adverso muy raro (el beneficio de la vacunación es mayor que el riesgo de desarrollar poliomielitis paralítica derivada de la vacuna) que presenta un riesgo mayor en personas inmunodeprimidas y en lugares con baja cobertura de vacunación.

Hoy en día se utiliza una u otra vacuna dependiendo de la situación epidemiológica del país.

AUTOR: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ GUARDEÑO (*)

The Conversation (**)

(*) Investigador del Departamento de Enfermedades infecciosas del King’s College en Londres, y Ana María Ortega-Prieto, investigadora posdoctoral asociada también al King’s College.

(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido bajo licencia de Creative Commons.

Más noticias A Fondo

¿Reforma de la salud se caería toda? La Corte podría suspender leyes

Muere hombre por ameba comecerebros: investigan si se contagió con agua de grifo

Anosmia: ¿por qué se pierde el sentido del olfato?