'Tengo cómo certificar todos mis estudios': ministro de Salud, Guillermo Jaramillo

Una denuncia en redes sociales cuestiona dos títulos adelantados por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en los años 80 en Suecia.



Específicamente, el denunciante, Edward Morrón, quien en su perfil de 'X' dice ser abogado, cuestiona los títulos de cirugía cardiovascular y cirugía cardiovascular pediátrica, obtenidos en la Universidad de Lund, una de las más antiguas y prestigiosas instituciones del norte de Europa.

"Me pregunto, ¿existía alguna academia de sueco en Colombia en los años '70? Y no me refiero a cualquier academia de sueco...", reza la denuncia.



Y agrega: "sino una academia que también enseñara sueco médico. Imaginen la medicina, una profesión altamente compleja, ejercida en idioma sueco, ¡una locura! Especialmente en los años '70, cuando no existía el Internet. Si esto es cierto, ¡el ministro es un verdadero genio!".



Además, Marrón que se comunicó con la institución académica para corroborar si efectivamente el ministro Jaramillo estudió en la universidad.



"No podemos encontrar a nadie con este nombre en nuestros registros. Además, el programa médico sueco es en sueco y no hemos tenido ningún curso internacional dentro de estos campos", dice la universidad en la denuncia de Marrón.

La institución agrega: "Lo comprendo. No es tan fácil. Tenga en cuenta que en Suecia la formación clínica de los médicos hacia la competencia especializada es responsabilidad de los proveedores de sanidad pública, es decir... los consejos comarcales, y no de las universidades. En consecuencia, no hay cursos en la facultad de medicina que conduzcan a un título de especialidad".



A esta hora, el ministro de Salud citó a una rueda de prensa en las instalaciones de la cartera para aclarar la situación.

El ministro se defiende

A pesar de la denuncia, durante la rueda de prensa el ministro Jaramillo defiende sus títulos y asegura: "Hay quienes están tratando de pescar en río revuelto. Pero no me van a ganar por ese lado, porque tengo cómo certificar todos mis estudios".



El ministro Jaramillo, además, manifiesta que mientras era representante a la Cámara entre 1982 y 1986 tuvo un suplente para continuar con sus estudios en Viena, específicamente en cirugía abdominal.



"En el año 1982 viajo a Viena y hice un diploma, como ustedes lo pueden ver ahí, en cirugía especializada y cirugía abdominal. Hay una certificación de la Universidad de Viena. Esto es una especialización directamente con la universidad y con el Hospital de la Universidad de Viena. Está aquí el diploma, este es el original. Alguien dijo, ah, pero es que usted estaba de representante a la Cámara. Sí, pero es que la gente se le olvida la historia. Yo salí electo representante a la Cámara en 1982 a 1986. Pero en ese tiempo uno tenía suplente y uno podía retirarse por un tiempo. Yo me retiré desde septiembre y regresé hasta julio de 1983. Eso era permitido y a mí me retiró el doctor Rómulo, que era mi suplente", afirma el ministro en la rueda de prensa.



Entre tanto, sobre los estudios realizados en Suecia, aseguró que durante cinco y hasta el año 94 obtuvo del título de cirujano de tórax y cirujano cardíaco, certificados por la "Máxima Autoridad de Salud en Suecia (un hospital)". Luego, manifiesta que convalidó dichos estudios con el Icfes estando en Colombia, como equivalente al título a especialista en cirugía cardiovascular y torácica.



En la rueda de prensa, el ministro dio a conocer los títulos y convalidaciones obtenidos: