Supuesto uso inadecuado de las UCI para covid-19 levanta dura polémica

“Quiero hacer una importante anotación sobre el uso adecuado de ventiladores, porque hemos venido observando que las áreas de cuidado intensivo en muchos lugares de Colombia están siendo mal utilizadas (…). Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares para tener pacientes en estos servicios más allá del tiempo que se necesita y con un interés puramente económico de tener la cama ocupada y facturar”.



Con esas palabras denunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en su intervención del pasado 3 de junio de 2020 en la comisión segunda del Senado, el mal uso que algunas clínicas y hospitales estarían dando a las camas de cuidados intensivos en el país en medio de la coyuntura de la covid-19.

“Esto es absolutamente perjudicial para los servicios de salud, la disponibilidad y para que la gente pueda acceder a los ventiladores. El índice de ocupación de UCI a nivel general está entre 50 y el 60 por ciento, y en algunas regiones está entre 70 y 80 por ciento determinado por la mala ocupación”, redundó Gómez.



A esa denuncia le siguió la advertencia del superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, en el sentido que la entidad extremará la vigilancia sobre la atención de pacientes en UCI a partir de la circular externa 012, que instruye a IPS, administradoras de planes de salud y a los entes territoriales para cumplir con los criterios de manejo clínico a los pacientes contagiados por covid-19.

Y a pesar de que estos temores no son nuevos, las acusaciones del ministro Ruiz cayeron mal en varios de los actores del sector de la salud. Los primeros en reaccionar fueron la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci), la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el Colegio Médico Colombiano y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos en un comunicado conjunto.



“Rechazamos cualquier declaración que de manera implícita y generalista vincule a los intensivistas del país en actos violatorios de la ética profesional en su ejercicio como especialistas líderes de las Unidades de Cuidados Intensivos. El tiempo de permanencia de un paciente en la UCI se establece mediante criterios científicos y éticos rigurosos que aseguren la estabilidad clínica y/o fisiológica del paciente antes de su egreso”, argumentan.



La Amci, en particular, considera que las declaraciones del ministro son desafortunadas ya que, “adicional al dolor y la incertidumbre que depara la enfermedad, se crea un manto de duda sobre la integridad moral, ética y humana de los intensivistas y ello propicia un clima de desconfianza que puede impactar negativamente la oportunidad de la atención y provoca un efecto emocional adverso y de zozobra en el equipo sanitario”.



En ese sentido, la Amci le pide al ministro Ruiz formular las denuncias ante las autoridades y a la Supersalud que de manera inmediata investigue a las entidades presuntamente infractoras. “De ser necesario, Amci, como par idóneo, se brinda acompañar la investigación y así poder establecer con suficiencia técnica la ocurrencia de estas supuestas e inaceptables anomalías”, agregan.

Por esa misma vía se pronunció la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que pidió a las autoridades señalar con nombre propio las entidades infractoras y evitar las generalizaciones de estos supuestos manejos inadecuados de las UCI.



“No se puede sembrar un manto de duda sobre todo el sector hospitalario y desconocer los esfuerzos que cientos de instituciones y su personal médico han hecho para prepararse rigurosamente y atender de manera adecuada a la población”, afirmó el gremio.



Voces particulares también evidenciaron su malestar. Jairo Pérez Cely, director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nacional de Colombia, destacó que “los colombianos necesitan tener la absoluta confianza en el personal de salud de cuidados intensivos y se debe investigar y sancionar con nombre propio sin generar desconfianza hacia todas las ucis”.



EL TIEMPO pudo conocer que, en horas de la noche, el ministro sostuvo una reunión telefónica con el gremio de los intensivistas, que concluyó de manera cordial. De hecho, Ruiz les recordó que si hay un gremio clave en esta crisis, es el que se agrupa en la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (Amci), no solo por su apoyo en la toma de decisiones técnico-científicas, sino también éticas y legales.

El titular de la cartera de salud fue enfático en marcar las diferencias. “Una cosa es el rol ético, técnico y científico que tiene el médico intensivista, y otra cosa es el tema administrativo de las IPS —dice Ruiz—. Es más, las mismas normas de habilitación establecen que una UCI no es lo mismo que un intensivista”.



Para el ministro sería absurdo que, siendo la cabeza de la entidad rectora, no pudiera expresar su preocupación por el hecho de que algunas clínicas no estén cumpliendo con la obligación de reportar sus tasas de ocupación de UCI, o que las estancias más largas tiendan a concentrarse en regiones específicas.



“Tengo una responsabilidad y debo actuar en consecuencia. No podemos permitir que el día de mañana tengamos déficit de camas por tenerlas ocupadas por pacientes que no las requerían”, remató.

