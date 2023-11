Polémica por declaraciones del minsalud Guillermo Jaramillo sobre vacunas para covid-19

Una nueva polémica rodea al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alrededor de unas declaraciones que entregó ayer martes 28 de noviembre durante un debate de control político realizado en la Comisión Primera del Senado. En el encuentro, que tenía como objetivo discutir sobre la crisis por desabastecimiento de medicamentos, el ministro señaló que “todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento de la historia”.



El contexto de esas polémicas declaraciones es que Jaramillo estaba hablando sobre las aprobaciones de medicamentos en el mundo, y como algunos entes reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se han vuelto más laxas con las aprobaciones de medicamentos en fases donde aún no están totalmente probados.

Eso es algo que efectivamente sucedió con las vacunas contra el covid-19. Las vacunas contra el covid-19 que utilizaban tecnología ARNm se empezaron a aplicar en Estados Unidos a mediados de diciembre de 2020, pero la FDA las aprobó solo hasta el 24 de agosto de 2021. De hecho, esta medida se tomó con base en el análisis de varias decenas de miles de personas ya vacunadas, algo que nunca había ocurrido, de ahí que se dice que esta vacuna se aplicó a la par que se investigaba.

En ese sentido, Jaramillo explicó que no porque la FDA y EMA estén permitiendo la entrada al mercado de medicamentos que no están totalmente probados en Colombia se deba hacer lo mismo solo con el objetivo de enfrentar la escasez de medicamentos. Eso, bajo el precedente de que en Colombia ya se permitió la entrada de una vacuna no aprobada, las del covid-19 en su momento.

“Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo Sinovac, toda la nueva tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso”, dijo Jaramillo en sus polémicas declaraciones.

Aterra que tengamos a cargo del @MinSaludCol a un "anti-vacunas".



Con razón demoró tanto la llegada y aplicación de las de las bivalentes contra el COVID 19, que corren riesgo de vencerse.



Afortunadamente @GA_Jaramillo no tuvo que enfrentar lo más crítico de la pandemia.

El ministro agregó que: “Fuimos y nos convertimos en un experimento, todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, y menos con los indígenas, con los negros, y los más pobres del país, con los campesinos”.

Eso, refiriéndose a que el Ministerio no dejará entrar medicamento que no estén probados en todas sus etapas y que el Invima será exigente con dichas aprobaciones.

Las reacciones ante las declaraciones del ministro Jaramillo

Ante las declaraciones del ministro, varios actores del sector salud y del Legislativo se han manifestado a través de redes sociales manifestando rechazo ante los comentarios del jefe de la cartera sanitaria.

Congresistas como el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, lanzaron en redes sociales duras críticas al ministro. Forero calificó a Jaramillo de “antivacunas” y hasta celebró que este no hubiese estado en el cargo en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Afortunadamente, Guillermo Alfonso Jaramillo no tuvo que enfrentar lo más crítico de la pandemia”, fue la conclusión de Forero. Además del representante de oposición, otros sectores, algunos cercanos a la salud, también expresaron sus reparos frente a ministro Jaramillo.

La Asociación de Epidemiología de Colombia –ASOCEPIC- manifiesta total desacuerdo con las afirmaciones hechas en el día de hoy por el Señor ministro de salud @MinSaludCol , respecto a las vacunas usadas en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. — ASOCEPIC (@asocepic) November 29, 2023

Por su parte, la Asociación de Epidemiología de Colombia manifestó su “total desacuerdo con las afirmaciones hechas en el día de hoy por el señor ministro de salud, respecto a las vacunas usadas en el Plan Nacional de Vacunación contra covid-19”.

“Estas afirmaciones son contrarias a la evidencia científica, desinforman y menoscaban la confianza de la ciudadanía en la vacunación, que ha mostrado en covid-19 y en muchas otras enfermedades infecciosas ser altamente efectiva para prevenir enfermedad y muerte. El desarrollo de vacunas contra Covid 19 fueron merecedoras este año del Premio Nobel de Medicina. En el caso de COVID-19 las vacunas han demostrado ser altamente efectivas en los grupos de mayor vulnerabilidad, como adultos mayores y personas con morbilidad crónica”, señalaron.

EDWIN CAICEDO

@CAICEDOUCROS | @SALUDET