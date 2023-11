Pleito Cruz Verde - Sanitas: EPS anunció medidas para entrega medicamentos No PBS

Ante la decisión del gestor farmacéutico, Cruz Verde, de suspender la entrega de medicamentos No PBS a los afiliados de la EPS Sanitas a partir de mañana 15 de noviembre, hoy la EPS anunció que para proteger a sus usuarios "se ve obligada a asumir temporalmente la financiación que le corresponde al Gobierno" y que estos medicamentos y tecnologías ahora se entregarán a través de Audifarma.



"Como es de conocimiento público, el pasado 27 de octubre fuimos notificados sobre la decisión de Cruz Verde de no continuar con la dispensación de medicamentos no financiados con la UPC (Medicamentos No PBS) a nuestros afiliados a partir del 15 de noviembre por la situación de bloqueo financiero de sus proveedores. Pese a que dicha situación de desfinanciación no es responsabilidad de EPS Sanitas, desde ese mismo instante hemos hecho todo lo posible para minimizar la afectación que se pudiera generar a los más de 30 mil usuarios que requieren este tipo de medicamentos", señalaron a través de un comunicado

El pleito de EPS Sanitas con Cruz Verde

Cabe recordar que el pasado 27 de octubre, Cruz Verde anunció que no podría seguir realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.



La medida, según Cruz Verde, se da porque esa EPS "ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos".



"Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos", señalaron en su momento a través de un comunicado.

Son 6.509 los fármacos que No PBS los que dejará de entregar Cruz Verde a usuarios de Sanitas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Cabe recordar que estos más de 6.000 medicamentos y tecnologías se entregan, mensualmente, a un promedio de 30 mil afiliados de Sanitas y son en su mayoría a pacientes de enfermedades de alto costo a quienes en muchos casos se les ordenan medicamentos vitales no disponibles u otras tecnologías para tratar enfermedades como el cáncer.



También afecta a pacientes mayores, a quienes, por ejemplo, un médico le puede ordenar productos que no están en el PBS como pañales para adultos.

Sanitas asumirá 'momentáneamente' pagos a un nuevo prestador, que será Audifarma

Ante ello, este martes, un día antes de que empiece a regir la medida anunciada por Cruz Verde, la EPS Sanitas señaló que para evitar que sus afiliados se vean afectados, asumirá "la financiación de manera momentánea". Esto no quiere decir que se pagará a Cruz Verde las deudas que se tienen, sino que se empezará a pagar a un nuevo proveedor que será Audifarma.

"Siendo coherentes con la confianza que han depositado en nosotros más de 5.7 millones de afiliados, estamos realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones. Por esa razón, y poniendo a nuestros usuarios como máxima prioridad, desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por más de 28 años", resaltó hoy la EPS a través de un comunicado.

De acuerdo con Sanitas, para garantizar la continuidad inmediata de la dispensación de los medicamentos No PBS se ha llegado a un acuerdo con Audifarma, empresa con más de 25 años de experiencia en gestión farmacéutica y con presencia a nivel nacional.

"En este sentido, reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional, dado que esta solución de financiación es temporal y aún se requieren decisiones definitivas que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo en diferentes escenarios. Esta grave situación afecta a todo el sector, ya que la insuficiencia presupuestal y financiera se mantiene e impacta a los diferentes actores del sistema", señalaron.

El presidente de EPS Sanitas también agradeció a los pacientes y afiliados a la EPS por su "comprensión" y recordó que los medicamentos que sí hacen parte del PBS se siguen entregando a través de Cruz Verde.

Juan Pablo Rueda ejerce como presidente de EPS Sanitas desde 2019. Foto: Sanitas

“Agradecemos a nuestros usuarios por la comprensión frente al proceso de transición en esta contingencia y les estaremos informando novedades a través de nuestros canales oficiales. Es importante aclarar que los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) seguirán siendo dispensados a través de la red Cruz Verde”, afirmó Juan Pablo Rueda, Presidente de EPS Sanitas.

