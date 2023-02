La planta sansevieria, también conocida como 'lengua de suegra' es una de las favoritas de quienes no tienen mucho tiempo libre para dedicar a su jardín.



Además de ser muy fáciles de cuidar, algunas personas creen que esta especie tiene propiedades curativas para la salud. Conozca qué tan cierto y saludable es esto.

No todo el mundo tiene la paciencia y el tiempo para cultivar un jardín en el que tenga una variedad de plantas.



Sin embargo, hay quienes quieren iniciarse en el mundo de la jardinería, y los expertos les recomiendan plantas como la 'lengua de suegra'.



Esta mata se adapta con facilidad a las condiciones climáticas, no requiere de cuidados especiales y puede sobrevivir en sitios cerrados y abiertos.



Además, no es necesario dejarlas en un lugar donde les dé el sol, pues aunque les beneficia no es indispensable para que vivan, por lo que son perfectas para apartamentos con pocas ventanas.



Basta con regar una o dos veces al mes su matera, solo es necesario asegurarse de que esta tiene buena circulación del líquido, ya que la humedad en la tierra sí puede afectar la vida de la planta.



La 'lengua de suegra' es originaria del oeste de África, y pertenece a la familia de las Liliáceas, sus hojas pueden crecer hasta 50 centímetros.

Beneficios

La 'lengua de suegra' tiene algunos beneficios para el hogar, como la purificación del aire, que aporta como cualquier otra planta.



Además, según el Feng Shui, una práctica tradicional china que afirma utilizar fuerzas energéticas para armonizar a las personas con el entorno que las rodea, puede ser útil para atraer buenas energías.



Quienes creen en esta propiedad espiritual de la planta aseguran que es buena idea tenerla en frente de su casa o en la puerta, para atraer buenas energías.

Uso medicinal

En cuanto al uso medicinal de la sansevieria, se cree que esta planta puede ayudar a cicatrizar heridas, así como a disminuir el dolor de cabeza y las migrañas.



También se dice que reduce los niveles de glucosa (el azúcar en la sangre), alivia dolores de riñón y combate al estreñimiento.



No obstante, hay que tener claro que ninguna de estas propiedades curativas tiene la suficiente base científica como para ser verdad.



Algunas personas en internet hablan de los beneficios que tuvieron al consumir o inhalar la infusión de esta mata, pero esto no tiene ninguna evidencia sólida de su efectividad, y, en cambio, sí podría llegar a ser perjudicial.



Por esta razón, lo recomendable es mantenerla como una planta común y corriente, que adorne el hogar, acompañe a sus dueños y le dé vida a los espacios que las personas quieran, y no preparar brebajes con ella.

