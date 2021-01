Planta baja libre de contagios / Sexo con Esther

En tiempos de infecciones que se transmiten, es hora de dejar la mojigatería y al igual que es favorable tener certeza sobre si la pareja está libre o no de covid-19, también resulta útil y salvador saber si su planta baja está completamente sana.



En otras palabras, hacerse pruebas o pedir que se las hagan, para descartar la presencia de invasores patógenos –que no son pocos–, de los que se contagian con el aquello, debe convertirse en algo absolutamente normal.

Aunque es lógico sentir cierta incomodidad a la hora de poner el tema sobre la cama, lo cierto es que una conversación de este tipo, a la postre resulta favorable si se hace en términos de acuerdos mínimos, en eso que se llama sexo seguro.



Aquí hay que dejar de lado la tonta idea de que sugerir o querer conocer resultados de exámenes para enfermedades de transmisión sexual, ETS, está relacionado con desconfianza, engaño o proyección fáctica que sugiere infidelidad. Nada que ver. De hecho, cualquier persona puede tener una ETS sin saberlo, en razón a que la mayoría de ellas no generan síntomas y la única forma de tener certeza si se está libre de ella es con una simple prueba.



Lo recomendable es que cada quien se haga estos análisis por su propia cuenta, sin necesidad de que se lo sugieran o de pasar un mal rato si se enfrenta a esto. Basta ver lo que ocurre con la pandemia para tener claro que este tipo de prácticas que exponen de por medio la salud y el bienestar, resulta beneficioso para todos. Por supuesto, no se trata de agredir al otro con preguntas incómodas o de ponerse en un lugar superior, haciendo esta recomendación. Podría plantearse por ejemplo, si valdría la pena someterse de manera simultánea a exámenes del departamento inferior. También puede plantearse la necesidad del cuidado mutuo como un aporte en la relación. Esto, puede ser bien recibido.



Vale la pena tener en cuenta que si alguno de los dos se ha practicado este tipo de exámenes y encuentra en ellos algo potencialmente riesgoso o que pudo haber sido compartido, debe comunicarlo inmediatamente a la contraparte.



Aquí hay que dejar las tonterías y darle el verdadero valor a la prevención, también bajo la premisa de que muchas de estas enfermedades se curan fácilmente pueden ser fatales. En síntesis, no es por asustar a nadie y menos para sacar de la vida los polvos en estampida. Por el contrario, se trata de tener esa claridad y a la postre se proyecta en un poco más de placer, porque nada más excitante que una encamada con quien toca, con plena tranquilidad. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO